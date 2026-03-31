다나카 김경욱 "도지코인 15원일 때 투자…폭락 경험"

코미디언 김경욱이 도지코인에 투자했다가 큰 손실을 봤다는 식으로 얘기했다.

김경욱은 30일 유튜브 예능프로그램 '짠한형'에 사유리와 함께 나와 '나일론 머스크' 캐릭터로 활동하던 때를 얘기했다.

정호철은 김경욱에게 "나일론 머스크 할 때 진짜 진정성 있게 한다고 도지코인에 들어가지(투자하지) 않았냐"고 했다.

김경욱은 "그때가 도지코인이 15원 정도일 때 엿다. 막판에는 (폭락을 경험하며) 그렇게 됐다"고 말했다.

나일록 머스크는 김경욱이 2021년 딥페이크를 이용해 일론 머스크가 한국말을 하는 것처럼 보이게 한 뒤 도지코인 관련 각종 노래 등을 하게 한 부캐였다.

김경욱은 "실제로 내가 돈을 넣어야지 감정적으로 마음을 다 할 수 있겠다 싶었다. 투자자들의 마음으로 들어간 거다"고 했다.

그러면서 "그때 내 음악을 들으면서 힘낸 분들이 많다"고 말했다.

도지코인은 2013년 처음 발행된 이른바 잡코인 중 하나인데 일론 머스크가 2019년 도지코인을 언급하면서 크게 주목 받았다.

<뉴시스>