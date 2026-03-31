이 대통령, 제주동문시장 깜짝 방문…金여사에게 “얼갈이김치 사달라”

1시간 넘게 시장 머물며 떡·은갈치·옥돔 등 구매

천혜향 맛보고 "맛있다" 도민들에 권하기도

이재명 대통령이 부인 김혜경 여사와 30일 제주 동문시장에서 장을 보며 현장 민심을 살폈다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일 제주 동문시장을 방문해 장을 보고 있다. 뉴시스(청와대 제공)

강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 이날 제주 한라컨벤션센터에서 가진 타운홀미팅 일정을 마친 뒤 동문시장을 찾았다고 밝혔다.

당초 예정에 없던 일정으로, 김혜경 여사도 함께 시장 곳곳을 둘러보며 시민들과 소통했다. 통상 이 대통령은 지역 재래시장을 ‘깜짝 방문’ 해왔지만, 이날은 “제가 지금 시장 구경을 간다. 어디인지는 비밀”이라고 ‘예고’했다.

이 대통령 부부는 온누리상품권을 사용해 과일모찌와 오메기떡, 애호박, 마늘대, 은갈치, 고등어 등 다양한 먹거리를 구입했다.

구입한 간식은 동행한 참모진과 즉석에서 나눠 먹었으며, 상인들에겐 많이 팔라는 덕담을 건넸다.

반찬가게에서 김 여사가 고추장아찌를 고르자, 이 대통령은 “여보, 얼갈이배추 김치를 사달라”고 요청하기도 했다고 강 대변인이 전했다.

또 다른 생선가게에 들른 이 대통령은 ‘자녀가 6월 출산을 앞두고 있다’는 상점 주인의 말에 축하 인사를 전하며 말린 제주산 옥돔을 구매했다.

과일가게에선 천혜향과 수라향을 시식한 뒤 주변 도민들에게 “맛있어요” “많이 사세요”라며 구매를 권하기도 했다. 물건을 사다 상품권을 다 쓴 김 여사에게 이 대통령이 자신의 상품권을 건네주는 모습도 있었다.

이 대통령 부부는 시장을 찾은 어린이들과 하이파이브를 나누고 사진 촬영 요구에 적극 응했다. 또 시민이 안고 있던 반려견을 직접 건네받아 안고 함께 기념 촬영을 하기도 했다.