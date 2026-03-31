성시경, '햄버거' 먹으며 "다신 다이어트 안 하고 싶어"

가수 성시경이 체중 감량 이후 다이어트를 “다시는 하고 싶지 않다”고 대한 솔직한 심경을 전했다.

성시경은 30일 자신의 유튜브 채널에 ‘성시경의 먹을 텐데 l 버거리 클래식치즈버거 시리즈’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 그는 “오랜만에 광고이다”며 한 가게를 찾아 갔다. 그는 “예전에 광고가 들어왔는데, 먹어볼 시간이 없어서 질질 끌다가 먹어봤는데 맛있더라, 소개할 수 있어서 오게 됐다”고 말했다.

‘성시경의 먹을 텐데 l 버거리 클래식치즈버거 시리즈’ 영상 캡처. 성시경

그는 “햄버거는 운동하는 사람에게 좋은 음식이라고 생각한다”고 전한 후 햄버거를 먹기 시작했다. 이어 먹방을 이어가던 그는 “오늘은 너무 많이 먹은 것 같아서 하프 마라톤이라도 뛰어야 할 것 같다”고 우려의 마음을 표출했다.

그러면서 성시경은 “다이어트 100일을 채워보고 싶었다”며 “인간이 100일을 해야 한다니 다시는 다이어트하고 싶지 않다, 이번에 너무 힘들었다”는 소회를 밝혔다.

햄버거를 먹은 후 하나 더 제공되자, 그는 “햄버거 두 개는 무리일 것 같다”며 “나 요즘 낮에 계란과 고구마를 먹고, 밤에는 광어회에 소주 반병 정도로 식단을 유지하고 있다”고 말했다.

앞서 성시경은 화장품 광고 모델로 발탁되어 다이어트를 열심히 했다고 밝힌 바 있다.

이어 곧 선보일 화보를 홍보했다. 그는 “화보가 나오니 기대하라”며 “물론 특정 부위가 노출되는 등 노출이 많진 않다”고 설명했다.

이날 그는 스스로 ‘소개할 수 있다’고 생각하는 것만 소개한다는 신념을 다시 한번 언급했다. “내가 까다롭다”며 “스스로 ‘할 수 있다’고 생각되는 것만 소개한다, 내가 콧대가 센 게 아니다”고 말하며 자신의 광고 선별 신념에 대해 양해를 구했다.