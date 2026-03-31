장기기증으로 4명 살리고 떠난 김창민 감독, 알고 보니 폭행 당해 사망

지난해 11월, 뇌출혈로 사망 판정을 받고 장기기증으로 4명을 살리고 떠난 김창민 영화감독의 사인이 뒤늦게 알려졌다.

지난해 11월 장기기증으로 4명을 살리고 떠난 김창민 감독의 사인이 뒤늦게 알려졌다. 김창민 감독 인스타그램 캡처

김창민 영화감독의 뇌출혈은 폭행에 의한 것으로, 31일 경찰과 유가족 등에 따르면 김 감독은 지난해 10월 20일 새벽에 돈가스를 먹고 싶어하는 아들을 위해 이른 시간 경기 구리시의 한 식당을 찾았다.

유가족 측은 “자폐 성향이 있는 아들이 갑자기 돈가스를 먹고 싶다고 해 24시간 운영하는 식당을 찾았다”고 밝혔다.

하지만 식사 도중 식당에 있던 다른 손님과 소음 문제 등으로 시비가 붙었고 이는 몸싸움으로 번졌다. 김 감독은 주먹으로 가격당하는 등 폭행을 당해 식당 바닥에 쓰러졌고, 1시간 만에 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

유작이 된 단편 영화 ‘회신’의 시나리오는 빈소 영정 앞에 놓였다. 김창민 감독 인스타그램 캡처

경찰은 김 감독을 폭행한 남성 A 씨를 특정해 구속영장을 신청했지만 검찰 보완 요구로 반려됐다. 유가족의 요청과 검찰이 요구한 보완수사를 통해 경찰은 상해치사 혐의로 A 씨 등 2명에 대한 구속영장을 다시 신청했으나 법원은 “주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다”며 영장을 기각했다.

경찰은 결국 지난주 이 사건을 불구속 상태로 검찰에 넘겼다.

유가족은 연합뉴스에 “사건 발생 현장 근처에 대학병원이 있었는데 이송이 1시간이 지체되며 결국 골든타임을 놓쳤다”며 “피의자가 여러 명인데도 초기에는 1명에 대해서만 구속영장을 신청했고, 나중에야 2명을 특정해 영장을 신청했는데 그것도 기각되는 등 수사가 수개월째 지연됐다”고 주장했다.

안타깝게 세상을 떠난 김창민 감독. 김창민 감독 인스타그램 캡처

그러면서 “사건 발생 5개월이 지났는데 아들을 죽인 범인은 자유롭게 거리를 돌아다니고 있다”며 “오랫동안 영화판에서 어렵게 활동하다 이제 막 꽃을 피우기 시작했는데 너무나 안타깝다”고 덧붙였다.

한편, 김 감독은 병원에 이송된 후 11월 7일 뇌사 판정을 받아 장기기증을 통해 4명에게 새로운 삶을 남기고 세상을 떠났다.

그는 2013년 영화 ‘용의자’에서 소품 담당으로 시작해 ‘대장 김창수’(2017), ‘마약왕’(2018), ‘마녀’(2018), ‘비와 당신의 이야기’(2021), ‘소방관’(2024) 등에선 작화팀으로 일했다.

2016년 ‘그 누구의 딸’, 2019년 ‘구의역 3번 출구’를 연출했다. 김 감독은 ‘그 누구의 딸’로 2016년 경찰 인권영화제에서 감독상을 받는 등 영화계에서 주목받는 신인 감독으로 성장하던 중 세상을 떠나 지인과 동료들에게 크나큰 상심과 안타까움을 전했다.