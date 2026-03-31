한은총재 후보자 “환율-금융 불안 직결되는 시대 아냐…해외자산, 청문회서 말씀”

신현송 한국은행 총재 후보자가 1530원대를 넘보는 원·달러 환율 관련해 크게 걱정하지 않는다는 의견을 내놨다. 환율과 금융 시장의 불안정이 예전만큼 직접 연결되지는 않는다는 판단에서다. 중동 상황에 대한 진단은 아직 지켜볼 단계라고 말을 아꼈다.

31일 신 후보자는 서울 세종대로 한화금융플라자 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 기자들과 만난 자리에서 이 같이 밝혔다.

전날 야간시장에서 1520원을 넘나든 데 이어 이날 장중 1530원에 바짝 다가선 환율에 대한 질문에 신 후보자는 “환율 레벨 자체에는 큰 의미를 부여하지 않는다”며 “환율이 어느 정도 리스크를 수용할 수 있는지를 보는 만큼 그런 면에서 큰 우려는 없다”고 답했다.

신 후보자는 “현재는 오히려 달러 유동성 부분이 양호한 만큼 예전처럼 환율과 금융 불안을 직결시킬 필요는 없는 것 같다”고 설명했다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하기 앞서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴스1

당면한 한국경제의 위험 요인으로 중동 사태와 유가 상승을 꼽은 신 후보자는 “물가 상승 압력과 경기 하방 리스크가 있다”며 “워낙 전개 과정이나 얼마나 지속될지 불확실해 지금은 크게 말씀드릴 것이 없다”고 말했다.

다만 대외여건에 대해서는 일각의 우려에 선을 그었다. 신 후보자는 “환율과 달러 유동성, 자본 유출 등을 연결시켜서 많이 우려하시는데 비록 환율은 높지만 달러 유동성은 상당히 양호하다”며 “그 구조를 좀 더 볼 필요가 있고, 우려하시는 환율이 높을 때 대외 리스크를 얘기하는 부분은 상당히 개선된 면이 있다”고 했다.

외국인 투자자가 많이 들어오며 외환 스와프를 통해 채권 시장에 투자하고, 그런 경우 달러를 빌려주고 원화를 차입하는 구조인 만큼 달러 자금은 상당히 풍부한 것이란 설명이다.

자신을 매파(통화긴축 선호)로 분류하는 시장의 평가에 신 후보자는 “매파냐 비둘기파냐 이렇게 이분법적으로 나누는 것은 바람직하지 않다”며 “중요한 것은 경제 전체의 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융 구조와 실물경제가 어떻게 호응하는 과정이 일어나는지, 어떤 효과를 가지는지를 충분히 파악한 다음 상황에 따라서 유연하게 대처하는 것”이라고 강조했다.

신 후보자는 한은 총재 지명 전후로 이재명 대통령을 만나지는 않았다고 밝혔다. 오랜 해외생활로 보유한 해외 자산 여부를 묻는 질문에는 “청문 과정에서 소상히 말씀드릴 것”이라고 답했다.

국회에서 추경을 논의하는 것 관련해 금리 상승 변수가 될 수 있다는 우려에는 “중동 상황으로 인한 취약 부문 어려움이 가중되고 있어 정책적 완화는 필요하다”며 “지금까지 발표된 규모나 설계에 비춰봐서는 물가 압력에 대한 영향은 제한적이라 보고 있다”고 말했다.