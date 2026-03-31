“객실보다 ‘숙면’ 경쟁”…호텔가, ‘침대 전쟁’ 시작됐다

늦은 밤 체크인을 마친 객실. 불을 끄고 누운 순간, 여행의 피로보다 ‘침대의 감각’이 먼저 느껴진다. 이제 호텔의 경쟁은 뷰나 조식이 아닌 얼마나 잘 자게 해주느냐로 옮겨가고 있다.

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31일 호텔업계에 따르면 최근 업계에서 가장 빠르게 확산되는 키워드는 ‘숙면’이다. 단순한 숙박을 넘어 수면의 질 자체를 상품으로 내세우는 전략이 본격화되는 흐름이다.

대표적으로 시그니엘 서울은 프리미엄 침대 브랜드와 협업한 ‘시그니처 베딩’을 앞세워 객실 경험을 차별화했다.

포시즌스 호텔 서울 역시 매트리스와 베개를 선택할 수 있는 서비스를 통해 ‘개인화된 숙면’을 강조하고 있다.

이 흐름은 특급호텔을 넘어 중상급 호텔로 빠르게 확산되는 모습이다.

서울가든호텔은 신세계까사의 수면 브랜드 마테라소와 협업해 ‘가든 컬렉션 패키지’를 선보였다. 디럭스 객실에 마테라소의 프리미엄 매트리스 ‘지베르니(Giverny)’를 적용하고, 숙면 경험을 강화하는 전용 굿즈를 함께 제공하는 것이 핵심이다. 특히 온도·습도 조절 기능을 갖춘 매트리스를 적용해 도심에서도 깊은 수면 경험을 구현했다.

여행의 목적 자체도 바뀌고 있다. 길게 머무는 대신, 짧은 시간 안에 피로를 회복하려는 수요가 늘었다. 짧지만 확실한 휴식, 피로 회복 중심 소비, ‘하룻밤 가치’ 극대화가 새로운 기준으로 자리 잡는 분위기다.

객실을 나서는 순간보다, 침대에 누운 순간의 기억이 더 오래 남는 구조가 됐다. 결국 호텔 입장에서는 객실 인테리어보다 ‘침대 하나’가 체류 만족도를 좌우하는 요소로 떠오른 셈이다.

더 중요한 변화도 있다. 호텔 객실이 단순 숙박 공간을 넘어, 라이프스타일 브랜드를 직접 경험하는 플랫폼으로 바뀌고 있다는 점이다.

매트리스, 침구, 향, 조명까지 고객이 직접 체험하고 기억하는 구조가 만들어지면서 호텔은 자연스럽게 ‘쇼룸 역할’까지 수행하게 된다. 실제로 객실에서 사용한 침구나 매트리스 구매로 이어지는 사례도 늘고 있다.

업계 한 관계자는 “이 흐름은 앞으로 더 강화될 가능성이 크다”며 “단순히 ‘좋은 침대’를 넘어 수면 데이터 기반 맞춤 서비스, AI 수면 분석, 웰니스 패키지 결합 등으로 확장되는 흐름이 이미 나타나고 있다”고 말했다.