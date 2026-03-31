백종원 “지난해 억지 민원과 고발 이어져… 1년 잃어버렸다”

주총에서 “올해 글로벌 종합 식품 기업으로 도약”

더본코리아 백종원 대표는 31일 열린 정기 주주총회에서 지난 한 해 동안 겪었던 각종 의혹과 고발 사건들을 뒤로하고 올해를 글로벌 종합 식품 기업으로 도약하는 원년으로 삼겠다는 각오를 드러냈다.

더본코리아 백종원 대표는 31일 열린 정기 주주총회에서 지난 한 해 동안 겪었던 각종 의혹과 고발 사건들을 뒤로하고 올해를 글로벌 종합 식품 기업으로 도약하는 원년으로 삼겠다는 각오를 드러냈다. 더본코리아 제공

백 대표는 이날 서울 강남구 창업설명회장에서 진행된 제32기 정기 주주총회에서 “지난해 여러 단체의 억지스러운 민원과 고발로 잃어버린 1년의 시간을 보냈다”고 회고했다.

이어 제기된 의혹 대부분이 무혐의로 결론 났다는 점을 알리고, 이제야 비로소 정체되었던 기업 활동을 본격적으로 재개할 수 있게 됐다고 설명했다.

백 대표는 “비록 사라진 1년의 시간이었지만 올해는 글로벌 종합 식품 기업으로 도약하기 위한 원년으로 만들어 점주님들과 고객, 주주분들에게 더 발전된 더본코리아가 되도록 노력하겠다”고 강조했다.

이번 주주총회에서 더본코리아는 재무제표 승인과 신규 사외이사 선임, 정관 일부 변경 등 상정된 주요 안건을 모두 원안대로 통과시켰다.

더본코리아는 지난해 위기 대응력을 높이기 위해 홍보 조직을 신설하고 감사, 품질 안전, 정보 보호 등 리스크 관리 조직을 구축하며 내부 관리 체계를 전면 정비했다.

올해 더본코리아는 프랜차이즈 사업의 내실을 기하는 동시에 해외 시장 확대와 신규 사업 추진에 박차를 가할 계획이다.

국내 사업은 주방 솔루션 B2B(기업 간 거래) 플랫폼과 급식 사업, 유통 상품 다각화에 집중하며, 전체 브랜드 통합 멤버십 구축과 인공지능(AI) 시스템 도입으로 디지털 전환을 꾀한다.

특히 내년에 20주년을 맞는 빽다방의 브랜드 활성화를 위한 대규모 투자도 지속될 예정이다.

해외 시장에서는 글로벌 B2B 소스 사업을 교두보 삼아 미주, 동남아, 유럽 등 주요 거점에서의 협력을 강화하고 핵심 브랜드의 단계적 진출을 도모한다.

이를 위해 더본코리아는 글로벌 사업 역량을 갖춘 조직 개편을 단행하고 해외 사업 경험이 풍부한 사외이사들을 영입하며 세계 시장 공략을 위한 만반의 준비를 마쳤다.

백 대표는 “더본코리아는 주주와 가맹점주, 고객이 함께 만든 기업”이라며 “앞으로도 지속 가능한 성장을 통해 기업 가치를 높이고 주주가치를 제고할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 약속했다.