유가 인상에 면세유 가격 57% 급등…어민 "조업 포기할 판"

"채산성 안 맞는다" 이구동성…정부에 대책 마련 촉구

"어업용 면세유가 한 드럼에 17만원대에서 27만원대로 한꺼번에 오릅니다. 이 정도면 아예 조업을 못 나갈 수준입니다."



김성호 경북 포항구룡포수협 조합장은 31일 연합뉴스와 통화에서 유가 인상에 따른 어려움을 이같이 호소했다.

지난 26일 국회 본청 앞 계단에서 전국어민회총연맹이 연 면세유 폭등에 따른 정부 대책 마련 촉구 어민 기자회견에서 참석자들이 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

구룡포수협에 따르면 포항을 비롯한 동해안 어업인이 많이 사용하는 경유 면세유 가격은 200ℓ 기준으로 이달에 17만6천원대에서 다음 달 1일부터 27만7천200원으로 인상된다.



한꺼번에 약 57%(10만원가량) 오르는 셈이다.



그나마 최초에는 16만5천900원 인상하기로 발표했다가 최고가격제를 적용해 낮춘 가격이 이 정도다.



그러나 한꺼번에 10만여원이 오르면서 어업인들은 조업을 포기해야 할 상황이라고 입을 모았다.



상당수 어업인은 면세유 가격이 낮은 31일까지 배에 기름을 채워 쓰더라도 다음 달 초에는 기름이 소진될 것으로 본다.



김진만 구룡포연안홍게선주협회장은 "한 번 출항하면 10드럼 정도 사용하는데 기름값만 170만원에서 270만원으로 오른다"며 "이러면 채산성이 없어서 출어를 포기해야 할 판"이라고 설명했다.



어업계는 20t급 이상 근해어선뿐만 아니라 유가 인상 영향을 덜 받던 3∼4t 규모 소형어선도 영향을 받아 조업이 어려울 것으로 본다.



이 때문에 어업인들은 정치권이나 정부에 어려움을 호소하고 있지만 뾰족한 답을 얻지 못했다.



더 큰 문제는 이번에 인상된 가격이 4월 9일까지 적용되고 그 이후에는 다시 새로운 가격이 적용된다는 점이다.



일선 어업인들은 그 이후에는 면세유 가격이 더 오를 가능성이 높다고 판단한다.



그동안 정부는 한 달 단위로 입찰을 통해 면세유 가격을 결정했으나 최근 유가 인상 움직임에 따라 9일 단위로 입찰해 가격을 조정하기로 했다.



김성호 구룡포수협 조합장은 "정부가 대책을 마련해주지 않는다면 전국 어업인들이 다 함께 모여 목소리를 낼 계획"이라고 말했다.

<연합>