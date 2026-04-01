에딧비, 4월 전국 다이소 온·오프라인 매장에서 베어버니 톤필터 선케어 8종 출시

선크림 4종과 선파우더 4종… 비건 인증·저자극 테스트 완료

삐아 코스메틱의 뷰티 플레저 브랜드 에딧비가 오는 4월, 다이소에 신규 라인업 ‘베어버니 톤필터 선크림’과 ‘베어버니 코렉팅 선파우더’를 정식 출시한다고 1일 밝혔다.

‘베어버니 톤필터 선크림’은 바르는 순간 보정 효과를 준 듯 맑고 화사한 피부를 연출해 주는 제품이다. 칙칙함을 잡는 ‘핑크’, 노란기를 지우는 ‘퍼플’, 투명한 우윳빛 ‘밀크화이트’, 뉴트럴한 커버력의 ‘누디비비’ 등 4가지 컬러로 구성되어 피부 톤에 맞는 선택이 가능하다.

특히 장미PDRN, 글루타치온, 판테놀 성분을 함유해 수분 진정과 항산화 케어까지 고려했으며, 촉촉한 텍스처가 건조함 없이 메이크업 전 사용하기 적합한 베이스 환경을 돕는다. 이브 비건(EVE Vegan) 인증은 물론 민감성 피부 자극 테스트를 완료해 예민한 피부도 사용할 수 있도록 했으며, 커버에 의한 밝기 및 붉은기 개선 테스트까지 거쳐 보정 효과를 확인했다.

함께 출시되는 ‘베어버니 코렉팅 선파우더’는 자외선 차단(SPF50+ PA++++)과 모공 커버, 톤 코렉팅, 피부 톤 개선을 동시에 겨냥한 4-in-1 아이템이다. 덧발라도 뭉침 없는 미세 입자가 유분기와 모공을 블러 처리한 듯 매끈하게 잡아주어 가볍게 사용할 수 있는 제품으로 소개됐다.

생기 있는 ‘핑크베이지’, 노란기를 쿨톤으로 바꾸는 ‘퍼플’, 유분을 잡는 ‘화이트’, 모공 결점을 가려주는 ‘라이트베이지’로 나뉘어 있어 세밀한 피부 표현이 가능하다. 이 제품 또한 이브 비건(EVE Vegan) 인증을 획득했으며 일체형 내장 퍼프가 적용되어 학교나 외부에서도 비교적 간편하게 베이스 메이크업을 보완할 수 있다.

에딧비 관계자는 “이번 베어버니 라인업은 소비자들이 가장 고민하는 톤과 결, 잡티 케어를 한 번에 해결할 수 있도록 기획된 제품”이라며, “Better(더 나은), Easy(명료한), Fun(즐거운)이라는 브랜드 가치에 맞게 누구나 쉽고 부담 없이 뷰티 경험을 할 수 있도록 다이소 온·오프라인 채널을 통해 선보일 예정”이라고 전했다.