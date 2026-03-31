서울 ‘외로움안녕120’ 1년 만에 4만건…10건 중 6건은 야간·심야 [오늘, 특별시]

서울시의 상담 서비스인 '외로움안녕120'이 지난 1년간 누적 4만건의 상담을 제공했다. 이용자 만족도는 5점 만점에 4.6점을 기록했다.

서울시청 청사 전경. 뉴시스

시는 외로움안녕120을 통해 지난 1년간 하루 평균 125건의 상담이 이뤄졌다고 31일 밝혔다.

상담은 주로 야간·심야 시간대에 이뤄졌다. 야간·심야 상담은 전체의 61.4%를 차지했다. 주 이용자는 40~60대 중장년층이 77.6%로 가장 많았고 청년층은 18.8%였다. 1인당 평균 이용 횟수는 약 4.8회로 나타났고 이용자의 81%는 ‘외로움을 털어놓을 대화 상대가 필요’해 서비스를 이용했다고 응답했다.

외로움안녕120은 서울시복지재단 내 고립예방센터에 설치돼 365일 24시간 쉼 없이 전화상담을 제공한다. 정서적 지지를 기본으로 상담 서비스를 제공하며 대상자 특성에 맞춰 필요한 정보를 제공하고 복지 서비스와 연계도 가능하다. 외로움·고립 고위험군은 대상자 동의를 얻어 상담사가 정기적으로 전화하는 아웃바운드 상담을 제공하며 전화상담이 어려운 이용자를 위해서는 챗봇, 카카오톡을 활용한 온라인 상담도 병행하고 있다.

‘외로움안녕120’ 서비스 연계 체계도. 서울시 제공

시는 올해 하반기 외로움안녕120 콜센터를 서울잇다플레이스(가칭)로 옮기고 대면 상담까지 서비스 영역을 확장하는 방안을 검토하고 있다.

윤종장 시 복지실장은 “개소할 당시만 해도 실제 외로운 시민의 참여가 이어질 것인지 우려가 있었지만 1년 사이 4만명의 마음을 위로하며 외로움 전용 상담창구로 자리매김 했다”며 “앞으로도 외로움안녕120을 비롯한 외로움, 고립 관련 정책을 촘촘하게 추진해 ‘외로움 없는 서울’을 완성해 나가겠다”고 말했다.