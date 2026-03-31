워싱턴DC 인증샷 명소된 황금변기…"트럼프 위한 왕좌" 조롱

내셔널몰에 도금한 변기 조형물 등장…백악관 호화판 인테리어 비판

미국 수도의 명소에 도널드 트럼프 대통령의 허영심을 풍자하는 '황금변기'가 등장했다.



30일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 관광객들이 많이 찾는 워싱턴DC 내셔널몰에 황금색으로 칠한 변기 모양의 조형물이 설치됐다.

사진=로이터연합뉴스

대리석처럼 보이는 자재로 만든 왕좌에 의자 대신 변기를 올린 이 조형물에는 "왕에 어울리는 왕좌"라고 적은 팻말이 붙었다.



팻말에는 "트럼프 대통령은 전례 없는 분열과 격화하는 분쟁, 경제적 혼란의 시기에 정말 중요한 것에 집중했다. 그건 백악관 링컨룸의 화장실 리모델링이었다"고 적었다.



트럼프 대통령은 취임 후 백악관의 리모델링을 열정적으로 추진해왔다.



트럼프 대통령은 작년 10월 백악관의 유서 깊은 링컨 침실의 화장실을 개조했다고 자랑스럽게 발표했는데 이에 대한 미국인의 시선이 곱지만은 않았다.



당시 미국 의회의 예산안 처리 지연으로 저소득층 식비 지원이 중단되는 등 일반 미국인이 경제적 어려움을 겪는 상황에서 대통령이 '인테리어 놀이'에 치중한다는 비판이 제기됐다.



금칠을 유난히 좋아하는 트럼프 대통령은 1940년대 아르데코 스타일의 화장실을 황금색 장식과 대리석으로 완전히 바꿔놓았는데 이런 '호사스런' 취향이 백악관과 어울리지 않는다는 지적도 나왔다.

30일(현지시간) 관광객들이 많이 찾는 워싱턴DC 내셔널몰에 설치된 황금색으로 칠한 변기 모양의 조형물위에 한 시민이 앉아서 사진을 찍고 있다. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 백악관의 대통령 집무실과 캐비닛룸도 황금색 몰딩과 장식으로 재단장하기도 했다.



또 백악관 연회장을 건설하는 과정에서 역사보존단체 등의 반대에도 기존 백악관 동관을 허물어 논란이 됐다.



그러나 백악관 대변인실의 데이비스 잉글은 "트럼프 대통령은 백악관과 우리 나라 수도 전체를 그 어느 때보다 더 아름답게 만들고 있다. 대통령은 미국인을 위해 일하기를 멈추지 않을 것이며 압도적인 지지를 받은 공약들을 이행할 것"이라고 밝혔다.



황금변기 조형물은 '비밀 악수'(Secret Handshake)라는 이름의 예술단체가 설치했다.



이 단체는 지난 16개월 동안 트럼프 대통령과 측근들을 비판하는 성격의 동상과 조형물 10여개를 내셔널몰에 설치했다.



이달 초에는 트럼프 대통령이 영화 타이태닉의 연인처럼 양팔을 벌린 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인을 뒤에서 잡고 있는 동상을 설치하기도 했다.

<연합>