국힘 조정훈, 공천헌금 의혹에 "허위사실…경찰에 계좌 제출"

관악을 당협위원장, '재공모 결정' 배현진에 반발…"가처분 내고 고발"

공천헌금 수수 의혹으로 경찰 내사(입건 전 조사)를 받는 국민의힘 조정훈 의원은 31일 이런 의혹이 "허위 사실"이라며 경찰에 계좌 내역 일체를 제출하겠다고 밝혔다.

국민의힘 서울 마포갑 당협위원장인 조정훈 의원이 31일 서울 영등포구 여의도 중앙당사 로비에서 공천 헌금 의혹 관련 반박 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

서울 마포갑 당협위원장인 조 의원은 이날 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열어 2024년 마포갑을 지역구로 둔 서울시의원과 구의원들이 자신의 측근 계좌로 18개월간 2천500여만원을 입금했다는 의혹이 사실이 아니라고 주장했다.



앞서 국민의힘 소속 소영철 서울시의원, 강동오·오옥자 마포구의원은 전날 여의도 당사에서 기자회견을 열어 "(조 의원 측이) 당협운영비라는 명목으로 시의원에 매월 30만원, 구의원에게 매월 20만원씩 18개월 동안 정기적으로 금전을 거출했다"며 "하지만 이 자금이 어디에 어떻게 쓰였는지 단 한 번도 투명하게 공개된 적 없다"고 주장했다.



이에 조 의원은 "저는 해당 회비의 존재조차 알지 못했다. 받은 적도, 지시한 적도 없다"고 선을 그었다.



그는 "문제 삼고 있는 회비는 제가 마포갑 당협위원장이 되기 전인 2022년 지방선거 직후, 시·구의원들이 합동 사무소 운영을 위해 자율적으로 조성한 공동회비였다고 한다"며 "이를 불법 정치자금이나 대가성 공천으로 몰아가는 것은 명백한 왜곡"이라고 말했다.



이어 "문제가 된 계좌는 이상원 구의원 명의의 계좌"라며 "이 구의원의 동의를 받아 회비가 입금됐던 계좌의 입출금 내역을 포함한 모든 증거자료를 오늘 서울시당과 마포경찰서에 제출하겠다"고 예고했다.

국민의힘 마포갑 광역·기초의원들이 지난 30일 서울 영등포구 여의도 중앙당사 로비에서 조정훈 당협위원장의 공천헌금 의혹 관련 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "이번 허위 의혹 제기에 대한 징계요청서를 당에 공식적으로 제출하겠다"고 덧붙였다.



공천헌금 의혹은 서울 관악을에서도 불거진 바 있다.



전날 배현진 서울시당위원장은 이 지역 이성심 관악을 당협위원장과 공천 관련 협의를 잠정 중단하고, 관악을 산하 선거구 출마자에 대해 전면 재공모를 실시한다고 밝혔다.



이 당협위원장은 이날 당사에서 기자회견을 열고 "수사 초기 단계의 확인되지 않은 의혹만으로 재공모를 강행하는 것은 명백한 직권남용"이라며 내달 1일 법원에 공천 재공모 효력 정치 가처분 신청을 내고, 수사기관에 고발도 하겠다고 말했다.

<연합>