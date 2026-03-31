[포토] 제16회 국제의약품·바이오산업전 입력 : 2026-03-31 16:08 고양=이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 31일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '제16회 국제의약품·바이오산업전'을 찾은 관람객들이 부스에서 제품을 살펴보고 있다. 전시는 제약바이오 산업 전반의 최신 기술과 트렌드를 한자리에서 확인할 수 있다. 31일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '제16회 국제의약품·바이오산업전'을 찾은 관람객들이 부스에서 제품을 살펴보고 있다. 전시는 제약바이오 산업 전반의 최신 기술과 트렌드를 한자리에서 확인할 수 있다. /2026.03.31 고양=이제원 선임기자 31일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '제16회 국제의약품·바이오산업전'을 찾은 관람객들이 부스에서 제품을 살펴보고 있다. 전시는 제약바이오 산업 전반의 최신 기술과 트렌드를 한자리에서 확인할 수 있다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 김동완 "조용히 살고 싶다는데 왜" '하트시그널' 김지영, 초고속 행보…임신·결혼 이어 부부 예능 '동상이몽2' 출연