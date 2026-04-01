‘의령 맥가이버’ 민생현장기동대 떴다

郡 ‘그냥해드림센터’ 운영 2년 차

1900가구 4300건 생활수리 ‘뚝딱’

최근 정치권에서는 고령층의 전등을 갈아주고 수도꼭지를 고쳐주는 ‘생활밀착형 공공서비스’가 뜨거운 감자다. 더불어민주당이 지방선거 1호 공약으로 ‘그냥해드림센터’ 전국 설치를 내걸며 민생 공략에 나서면서다. 경남 의령군민들에게 이 공약은 그리 낯선 풍경이 아니다. 군은 중앙 정치권의 ‘혁신 공약’을 1년 전부터 현장에서 증명해 오고 있기 때문이다.



31일 의령군에 따르면 이른바 의령형 ‘그냥해드림센터’로 불리는 ‘수리수리 뚝딱 민생현장기동대’가 운영 2년째에 접어들었다. 기동대는 어르신들에게는 막막한 형광등 교체나 샤워기 수리 같은 소소하지만 절실한 문제들을 전화 한 통으로 해결해 준다.



군은 지난해 5월 시범운영을 시작으로 같은해 6월 정식 출범하며 중앙 정치권보다 한발 앞서 선제적 모델을 구축했다. 시행 1년 만에 약 1900가구를 방문해 4300건 이상의 생활 불편을 해결했다. 전등, 스위치, 문손잡이 등 집안 곳곳의 고장 난 부분을 ‘뚝딱’ 고쳐주는 원스톱 방식에 군민들의 체감 만족도는 그 어느 정책보다 높다.



65세 이상 노년층과 취약계층에게는 연간 30만원 한도 내에서 재료비까지 지원한다. 기술료는 무료다. “자식들도 바빠서 못 해주는 걸 군청에서 와서 해준다”는 어르신들의 입소문이 퍼지면서 민생현장기동대는 이제 의령의 대표적인 복지 브랜드로 자리 잡았다.