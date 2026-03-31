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블핑 리사, 美 라스베이거스 레지던시 공연

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이복진 기자 bok@segye.com
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11월 무대… K팝 가수 최초

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 멤버 리사(LISA·사진)가 K팝 가수로는 처음으로 미국 라스베이거스에서 레지던시(residency·상주) 공연에 나선다.

30일(현지시간) 미국 연예전문 매체 버라이어티와 할리우드리포터 등에 따르면 리사는 11월 13~14일과 27~28일 두 주말에 걸쳐 라스베이거스 시저스 팰리스의 콜로세움에서 레지던시 공연 ‘비바 라 리사(Viva La Lisa)’를 선보인다.

레지던시 공연은 투어처럼 각 도시를 도는 대신에 한 장소에서 여러 차례 공연하는 것을 뜻한다.

리사는 태국 출신으로 2016년 블랙핑크로 데뷔했다. 2021년에는 싱글 ‘라리사(LALISA)’를 발표하면서 솔로 가수로도 활동 중이다. 또한 인기 HBO 시리즈에 출연하며 배우로서의 입지를 다진 데 이어 다큐멘터리 영화 ‘마지막 해녀들’을 연출한 수 김(Sue Kim) 감독과 함께 자신의 솔로 프로젝트 여정을 담은 다큐멘터리 공개도 앞두고 있다.

이번 공연 티켓 예매는 티켓마스터를 통해 진행된다. 4월 1~19일 사전 등록을 마친 팬들을 대상으로 22일 아티스트 사전 예매가 이뤄지며, 23일 일반 예매가 시작된다.

이복진 기자

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