“시내버스 ‘난폭운전·불친절’ 안돼요”…전주시, 민관 암행감찰

전북 전주시가 시내버스 난폭운전과 불친절 등 시민 불편을 줄이고, 안전성과 정시성을 높이기 위한 대대적인 개선에 나선다. 시민 체감도를 반영한 현장 중심 평가와 민관 합동 암행감찰을 통해 서비스 전반을 재정비할 방침이다.

전주시는 기존의 정량 중심 평가에서 벗어나 실제 이용자가 느끼는 불편을 반영하는 실효성 있는 평가 체계로 전환한다고 31일 밝혔다. 최근 유가 상승 등 영향으로 대중교통 이용이 늘어난 상황에서 시민 신뢰를 높이려는 조치다.

전북 전주시 완산구의 한 버스회사 차고지에 버스들이 주차돼 있다. 사진은 특정 내용과 관련 없음. 뉴시스

우선 ‘안전 운행’과 ‘친절 서비스’ 강화를 위해 수시 점검을 확대한다. 무정차, 급출발·급제동 등 중대 위반행위를 집중 점검하고, 적발 시 행정처분은 물론 재정 지원금과 서비스 평가에 반영해 운수업체의 책임성을 높일 방침이다.

정시성 확보를 위한 운행 체계도 정비한다. 주요 거점별 통과 시간을 준수하도록 관리해 중간 구간 과속이나 신호 위반을 줄이고, 시민의 예측 가능한 이동권을 보장할 계획이다. 이와 함께 기사 휴식 시간 보장과 합리적 배차 환경 조성 등 안전 운행 기반도 병행 개선한다.

특히, 시는 시민이 직접 참여하는 민관 합동 ‘암행감찰’ 제도를 도입한다. 일반 승객처럼 버스에 탑승해 실제 운행 환경에서 발생하는 문제를 점검하는 방식으로, 형식적인 평가의 한계를 보완하려는 취지다.

암행감찰은 전주시내버스공동관리위원회와 시민단체가 함께 참여하는 협력체계로 운영하며, 올해 말까지 시내버스 394대, 60개 노선을 대상으로 진행한다. 1회 점검 시 최소 10개 정류장 이상 또는 20분 이상 탑승해 안전 운행과 친절 서비스, 시설 관리 등 전반을 점검한다. 결과는 사후관리와 연계해 실효성을 높일 계획이다. 중대 위반은 즉시 행정조치 등에 나서고, 일반 위반 사항은 주간 단위로 분석해 운수업체에 통보한다. 이후 재점검을 통해 개선 여부를 확인하는 환류 관리 체계를 운영한다.

또 반복 위반 업체는 중점 관리 대상으로 지정해 추가 점검과 제도 개선에 반영하고, 감찰 결과를 재정 지원금 산정과 서비스 평가에 연계해 자율 개선을 유도할 방침이다.

전주시 관계자는 “시민이 일상에서 느끼는 불편과 불안을 무겁게 받아들이고 있다”며 “현장에서 변화를 체감할 수 있도록 관리 체계를 전면 점검하고 책임 있는 운영 환경을 구축할 것”이라고 말했다.