장인화 회장 “제철보국 정신으로 위기 돌파”

포스코그룹 58주년 기념사

장인화(사진) 포스코그룹 회장은 31일 “국가 산업의 기반이 되겠다는 시대적 사명감으로 철강에서 시작한 여정은 이제 에너지 소재와 에너지 사업, 신사업으로 영역을 넓혀 가면서 대한민국을 넘어 세계를 향해 힘차게 뻗어 나가고 있다”고 밝혔다.

장 회장은 이날 임직원에게 보낸 창립 58주년(4월1일) 기념사에서 “제철보국이라는 숭고한 다짐은 회사가 이룩한 놀라운 성공의 원동력이었다”며 “이제 우리는 대한민국 산업화를 넘어 글로벌 공급망의 핵심축으로서 역할을 다하고 있다”고 말했다. 제철보국은 고 박태준 포스코 명예회장의 창업정신으로, 국가 산업의 기초인 철을 만들어 나라에 보답한다는 뜻을 담고 있다.



장 회장은 현재 경영 여건이 유례를 찾아볼 수 없을 만큼 불확실하고 험난하다고 진단했다. 그는 “강대국 간 패권 경쟁에서 비롯한 보호주의와 자원 무기화, 지금 세계 각지의 갈등과 분쟁은 그룹 사업의 모든 영역에 영향을 미치며 위기감을 고조시키고 있다”고 말했다. 그러면서 “(이런 때일수록) 담대한 도전과 과업 완수를 위한 책임, 창의에 대한 신념이라는 DNA를, 성공을 향한 원동력으로 삼아야 한다”고 당부했다.



장 회장은 “불가능을 가능으로 만든 선배 세대의 불굴의 의지를 본받아 우리도 한계를 뛰어넘는 혁신과 집요한 실행력을 바탕으로 당면한 위기를 돌파하고 전 부문에서 금년에 계획한 경영목표를 반드시 달성해야 한다”고 당부했다. 그는 “철강 경쟁력을 세계 최고 수준으로 높이는 동시에 우량 자원을 선제적으로 확보해 에너지 소재 사업을 한층 강건화하고, 미래 산업의 변화를 주도할 수 있는 차세대 성장 사업을 육성해야 한다”고 밝혔다.



장 회장은 “회사가 숱한 시련을 마주하면서 더욱 강해졌던 배경에는 역경에 처할수록 모든 임직원이 상호 신뢰를 바탕으로 결속하여 함께 극복해낸 자랑스러운 전통이 있다”며 “그룹 가치의 퀀텀 점프를 이루는 자랑스러운 역사를 함께 만들어가자”고 강조했다.