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[이코노 브리핑] 국민카드, 스테이블코인 결제 본격 추진 외

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국민카드, 스테이블코인 결제 본격 추진

 

KB국민카드가 카드 결제 인프라에 스테이블코인을 결합한 하이브리드 결제모델 구현을 본격화한다고 31일 밝혔다. 이를 위해 글로벌 블록체인 플랫폼인 아발란체, 디지털 자산 인프라 기업 오픈에셋과 손잡았다. 이 결제모델은 기존 카드 결제 방식은 유지하면서 디지털 자산을 함께 사용할 수 있도록 만든 것이 특징이다. 카드에 스테이블코인 지갑을 연동하는 방식으로, 고객이 한 장의 카드로 일반 신용결제와 디지털 자산 기반 결제를 선택적으로 이용할 수 있도록 했다.

 

공정위, 플라스틱 용기 부당거래 조사

 

공정거래위원회가 31일 하도급대금 연동제와 관련한 위반 사항이 있는지 확인하기 위해 LG생활건강, 애경산업, 아모레퍼시픽, 농심, 롯데웰푸드 등 5개 업체를 상대로 직권 조사를 개시했다. 공정위는 이들 5개 사의 제품에 사용되는 용기 등을 제조하는 중소기업이 합성수지 가격 인상분을 부당하게 떠안고 있는지를 집중적으로 들여다보는 것으로 전해졌다.

 

2027년 가축 무단유기 땐 징역 최대 1년  

 

농림축산식품부는 가축 유기 금지 등의 내용을 담은 축산법 개정안을 공포했다고 31일 밝혔다. 개정안은 축산업자의 준수사항에 ‘가축 건강관리 및 복지 증진’을 추가하고 가축사육업 허가·등록 취소 시 6개월 내 가축을 처분하도록 했다. 아울러 가축 유기 금지 의무 규정을 신설했다. 가축을 유기하면 1년 이하 징역에 처하거나 1000만원 이하 벌금을 부과한다. 개정 법률은 공포 후 1년이 지나고 내년 4월부터 시행 예정이다.

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