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증권범죄 ‘최대 징역 19년’… 더 세진 양형기준

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윤준호 기자 sherpa@segye.com
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7월 1일 기소사건부터 적용
자진신고 땐 감형 제도 도입
‘법원 몰래 공탁’ 감형은 제한

시세조종이나 미공개 중요정보 이용 등 증권 범죄에 최대 징역 19년까지 선고하도록 양형기준이 상향됐다. 이들 범죄의 법정 최고형은 무기징역이지만, 기존 양형기준은 최대 15년까지였다. 자본시장의 공정성 침해 범죄 자진신고 시 형량을 감면하는 사법협조자 형벌감면(리니언시) 제도도 도입됐다.

이동원 양형위원회 위원장이 지난 30일 서울 서초구 대법원에서 열린 양형위원회 제144차 회의를 주재하고 있다. 뉴시스
이동원 양형위원회 위원장이 지난 30일 서울 서초구 대법원에서 열린 양형위원회 제144차 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

대법원 양형위원회는 144차 전체회의를 열고 자금세탁범죄 양형기준, 증권·금융범죄 및 사행성·게임물범죄 수정 양형기준 등을 최종 의결해 확정했다고 31일 밝혔다. 핵심은 미공개 중요정보 이용, 시세조종, 부정거래 등 ‘자본시장 공정성 침해 범죄’에 대한 실효적 처벌이 가능하게 하는 데 있다. 새 양형기준은 올 7월1일 이후 기소된 사건부터 적용된다.

이득액이 300억 이상인 대규모 증권범죄의 경우 가중 요소를 적용하면 최대 징역 19년까지 선고할 수 있도록 권고 형량 범위가 무거워졌다. 사행성·게임물 범죄에 대해서도 ‘홀덤펍’ 등 유사 카지노업에 대한 처벌 규정을 신설하고 미성년자 대상 범죄에 대한 특별가중인자를 두는 등 형량을 상향했다.

중요범죄의 범죄수익을 은닉하거나 가장하면 징역 6개월∼1년6개월을, 형량 가중 대상이면 징역 10개월∼3년을 권고했다. 재산을 국외로 옮기면 금액에 따라 가중처벌한다. 도피액이 50억원 이상이면 징역 6∼10년, 5억원 이상 50억원 미만이면 징역 3∼7년이 기본 권고 형량 범위다.

리니언시 제도를 도입해 자본시장 공정성 침해 범죄를 자진해서 신고하면 자수와 마찬가지로 특별감경인자로 반영하기로 했다. 이 밖에도 피해자 의사와 상관없이 감형만 노리고 기습적으로 공탁한 뒤 감경받는 것을 막기 위해 피해 회복 관련 양형인자에서 ‘공탁 포함’이라는 문구를 모두 삭제했다.

윤준호 기자

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