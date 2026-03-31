희소병 투병 셀린 디옹 “파리공연, 인생 최고 선물”

SNS 글 올려 9월 복귀 소식 알려

영화 ‘타이타닉’의 주제곡 ‘마이 하트 윌 고 온’을 부른 가수 셀린 디옹(사진)이 프랑스 파리에서 공연을 재개한다. 희소병 투병 사실을 알리며 공연을 중단한 지 4년 만이다.



30일(현지시간) 디옹은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상에서 팬들을 향해 “올해 9월 초에 다시 여러분을 파리에서 만나고 공연을 선보일 기회를 얻게 됐다”며 “모두 사랑하고 곧 만나자”고 말했다.



이 소식은 디옹의 생일을 맞아 공개됐다. 그는 “올해 내 인생에서 최고의 생일 선물을 받게 됐다”며 팬들과 만날 수 있는 공연이 바로 그 선물이라고 언급했다.



미국 연예 전문매체 버라이어티에 따르면 공연은 파리 라데팡스 아레나에서 열리며, 9월12일부터 10월14일까지 10회에 걸쳐 진행된다. 이 공연에서 디옹은 전 세대에 걸쳐 사랑받아온 영어와 프랑스어 인기곡을 모두 소화할 예정이다.



탁월한 가창력으로 머라이어 케리, 휘트니 휴스턴과 함께 ‘세계 3대 디바’로 꼽히는 디옹은 2022년 근육 경직을 유발하는 희소 질환인 ‘전신 근육 강직인간증후군’을 앓고 있다면서 모든 공연 일정을 취소한 바 있다.



이후 2024년 파리 올림픽 개막식에 깜짝 등장해 ‘사랑의 찬가’를 불렀지만, 그간 공식적인 공연 일정을 소화한 적은 없었다.