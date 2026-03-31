54년 만에 달 향하는 인류… 아르테미스Ⅱ ‘카운트다운’

30일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프 커내버럴의 케네디우주센터에서 미 항공우주국(NASA) 유인 우주비행선 ‘아르테미스Ⅱ’ 발사를 앞두고 50시간 카운트다운이 시작됐다. 1972년 이후 처음으로 달 궤도로 향하는 유인 우주선인 아르테미스Ⅱ는 1일 오후 6시24분(한국시간 2일 오전 7시24분) 발사될 예정이다. 아래 사진은 아르테미스Ⅱ에 탑승할 리드 와이즈먼(왼쪽부터)과 빅터 글로버, 크리스티나 코크, 제레미 핸슨.

<연합>