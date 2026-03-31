정원오 ‘흠집내기’ 오세훈 ‘밀어내기’… 여야, 1강 견제 노골화 [6·3 지방선거]

서울시장 경선 레이스 후끈



김재섭 “정원오 여직원과 출장가며

공문서에 男 표기” 고의 의혹 제기

정 “11명 참여한 출장… 서류 오기”

與, 전현희·박주민 별도 입장 안 내



野선 윤희숙·박수민 吳 집중 공략

“한강버스 실패·신통기획 신통 안 해”

오세훈 시정 정책 “낡은 정치” 규정

10일 토론회… 18일 최종 후보 선출

6·3 지방선거 최대 핵심지역인 서울시장을 놓고 여야 경선이 본격화되고 있다. 경선 내홍에 시달린 국민의힘이 내부 토론회를 통해 반전을 모색하는 한편, 여론조사 지지율 1위를 달리는 더불어민주당 정원오 예비후보를 상대로 한 의혹 제기에도 나섰다. 정 후보 측이 즉각 반박에 나서며 양측 간 신경전이 커지고 있는 가운데 민주당도 이날 후보 경선 토론회를 가졌다.



국민의힘 김재섭 의원은 31일 국회에서 기자회견을 열고 정 전 구청장이 재임 중 여성 공무원과 멕시코 휴양지 칸쿤으로 출장을 다녀왔던 사실을 언급하며 성동구청이 관련 문서에 해당 직원 성별을 남성으로 표기했다가 이후 자료 제출을 요구하자 성별 확인을 거부했다고 밝혔다. 김 의원은 “정 (당시) 구청장은 2023년 한 여성 공무원과 해외 출장을 갔으며, 민선 8기의 해외 출장 14번 중 여성 공무원만 동행한 출장은 그때가 유일하다”며 “여성과 출장을 간 사실을 감추려 한 것인지, 아니면 공문서를 허위로 작성한 것인지 밝혀야 한다”고 주장했다. 김 의원은 “해외 출장 이후 해당 직원은 성동구청에서 더 높은 급수의 직위로 다시 채용됐다”며 “파격적이고 이례적인 인사이동”이라고 했다.

김재섭 의원 기자회견서 의혹 제기 국민의힘 김재섭 의원이 31일 서울 여의도 소통관에서 기자회견을 열고 더불어민주당 서울시장 선거에 출마한 정원오 예비후보가 성동구청장 재임 중 여성 공무원과 멕시코 휴양지 출장을 다녀왔다는 의혹을 제기했다. 정 예비후보 측은 “11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무로 칸쿤은 경유지”라고 반박했다. 오른쪽 사진은 정 예비후보가 이날 서울 동대문구 장안벚꽃로 일대에서 시민들을 만나 악수하는 모습. 뉴스1, 연합뉴스

정 후보 측은 과도한 비방이라는 입장이다. 정 후보 측은 공지를 통해 해당 출장을 “2023년 국제참여민주주의포럼 참석은 주최 측인 멕시코선거관리위원회 등의 공식 초청에 따른 것”이라며 “당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원, 지방의원 3인 등이 포함된 11명 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무”라고 설명했다. 성별 오기는 “단순 실수”라며 “무도한 네거티브”라고 반발했다.



정 후보 캠프 박경미 대변인은 김 의원을 규탄한다며 “정 후보는 (당시 출장에서) 포럼 강연자로 나서 한국 민주주의 사례를 국제사회에 전파했고, 멕시코 메리다시장과의 공식 면담은 현지 언론에 대서특필될 만큼 국위를 선양한 정당한 공무였다”며 “출장 업무를 수행하기에 가장 적합한 공무원을 여성이라는 이유로 배제해야 하는 것이냐”고 비판했다.



같은 당 서울시장 후보인 전현희·박주민 의원(기호순)은 이번 의혹에 별다른 입장을 내지 않았다.



정 후보 측이 즉각 반박한 데다 국민의힘 소속인 김 의원 주장대로 섣불리 나섰다가 역풍을 맞을 수 있다고 우려한 것으로 보인다. 그러나 본경선 막바지에 접어들수록 3선 성동구청장 출신인 정 후보를 향한 검증 요구는 더 거세질 전망이다.



이날 민주당은 서울시장 본경선 첫 토론회를 개최했다. 주택 공급 등 부동산정책과 교통정책, 안전, 돌봄, 문화 등 분야별 공약을 소개하고 서로 검증하는 자리를 갖는다. 이미 예비경선 토론회에서 여론조사 ‘1강’으로 앞서가는 정 후보를 향해 박 후보는 도이치모터스가 후원한 골프대회에 참석한 정황을 해명하라고 요구하고 전 후보는 전 후보의 구청장 시절 시행한 성동형 공공버스(성공버스)를 두고 서울 전역에서 어떻게 운영할지 설명하라고 비판한 바 있다.

31일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 국민의힘 6·3 지방선거 서울특별시장 후보자를 가리기 위한 비전 토론회에서 윤희숙(왼쪽부터), 오세훈, 박수민 후보가 포즈를 취하고 있다. 국회사진기자단

국민의힘도 이날 서울시장 경선 첫 토론회를 열고 본격적인 경선 레이스에 돌입했다. 오세훈 서울시장과 박수민 의원, 윤희숙 전 의원 3파전으로 치러지는 이번 경선에서는 현역인 오 시장을 둘러싼 나머지 두 후보의 집중 견제가 이어지고 있다. 특히 서울시장 5선에 도전하는 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 재개발사업 등이 도마 위에 올랐다.



박 의원은 출마선언 기자회견에서 한강버스 사업에 관해 “출퇴근용으로는 무리가 있다”며 “(폐지 여부에 대해선) 취임 30일 내에 결정하겠다”고 밝힌 바 있다. 오 시장의 주택정비형 재개발사업 신속통합기획(신통기획)에 대해서도 “신통하지 않다”고 직격했다.



윤 전 의원도 오 시장의 한강 르네상스 정책을 ‘낡은 정치의 전형’이라며 “한강버스 정책은 완벽히 실패했다”고 날을 세웠다. 윤 전 의원은 지난 14일 ‘성동청년비전포럼’ 초청 강연에서 “한강 르네상스의 실패는 단순한 정책의 실패를 넘어 기성정치의 한계를 보여주는 사례”라며 “한강이라는 자산을 낡은 정치로 독점하지 말아야 한다”고 지적했다.



민주당은 4월 3일 한 차례 더 토론회를 진행한 뒤 7∼9일 본경선을 치러 최종 후보자를 가린다. 과반 득표자가 없으면 17∼19일 상위 2명을 대상으로 결선투표를 진행한다. 국민의힘은 4월 10일까지 추가 토론회를 열고, 16∼17일 본경선 이후 18일 서울시장 후보를 최종 선출할 계획이다.