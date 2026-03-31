‘지방 살리기’에 9.7조… 재정 대폭 보강 [26조 전쟁추경 의결]

전체 추경 예산의 37% 편성해

李 ‘지방주도성장’ 적극 뒷받침

지원금·일자리 사업 우대 혜택

이번 추가경정예산(추경)은 정부의 지방주도성장 기조에 따라 10조원에 육박하는 재원을 지방정부에 투입, 지방재정을 대폭 보강하는 데 초점을 맞췄다. 대표적인 사업인 고유가 피해지원금과 청년일자리대책 역시 이러한 기조에 맞춰 지방으로 갈수록 혜택이 많이 돌아가도록 설계했다.

광주 북구 말바우시장이 시민들로 붐비고 있다. 연합뉴스

31일 기획예산처가 발표한 추경안에 따르면 총예산 26조2000억원의 37%인 9조7000억원이 지방재정 보강에 쓰인다. 이 중 정부가 올해 연간 세수 목표치를 25조2000억원 높여 잡으면서 국세와 연동되는 지방교부세와 지방교육재정교부금이 총 9조4000억원을 차지한다. 광주·전남 통합 지방정부에 초기 인센티브를 부여하기 위해 1000억원 규모의 지방채 인수를 추진하기로 했다.



추경의 핵심 사업 중 하나인 고유가 피해지원금은 지방으로 갈수록 더 많이 지급한다. 소득하위 70%에게 10만원씩 지급하는 고유가 피해지원금은 비수도권일 경우 5만원을 추가해 15만원이 지급된다. 비수도권 중에서도 지역소멸·낙후지역·인구감소 중 하나 이상의 지표를 충족하는 인구감소 우대지역은 20만원을, 세 가지 지표를 모두 충족하는 인구감소 특별지역은 25만원을 지급하기로 했다.

청년 창업·일자리 사업도 지방우대 원칙이 적용됐다. 추경을 통해 신설된 ‘쉬었음’ 청년의 노동시장 진입을 돕는 ‘K-뉴딜 아카데미’는 비수도권의 훈련비·교육비를 수도권 대비 70% 정도 확대해서 지급할 계획이다. 비수도권 기업에 취업한 청년이 6개월 이상 재직하면 2년간 최대 720만원을 받을 수 있는 청년일자리도약장려금은 비수도권에 소재하는 전체 중견기업 근무자까지 확대해 지역 내 청년근속을 유도하기로 했다.