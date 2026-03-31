전신마취부터 맞춤 진료까지…안동병원, 장애인 치과 진료 시대 열어

경북 권역장애인구강진료센터 개소

원정진료·장기 대기 문제 해소

안동의료재단 안동병원은 31일 경북 권역장애인구강진료센터 개소식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다.

경북은 등록 장애인 수가 18만여명으로 전국 평균을 웃돈다. 그간 장애인을 위한 전담 치과 진료 시설이 부재해 의료 공백을 겪어왔다. 이로써 지역 장애인은 전문 치과 치료를 위해 대구를 포함한 다른 지역으로 원정진료를 떠나거나 장기간 대기를 감수해야 하는 불편을 겪어왔다.

개소한 경북 권역장애인구강진료센터는 보건복지부 지정 사업이다. 국비와 도비 지원에 더해 안동병원의 자체 자원 투입이 결합된 공공의료 인프라다. 특히 일반 치과 이용이 어려운 장애인 환자를 대상으로 전신마취와 행동조절이 가능한 전문 치과 치료를 제공한다.

센터는 장애인 환자의 특성을 고려한 전용 진료 장비와 맞춤형 진료 시스템을 갖췄다. 안동병원은 경북 거점 의료기관으로서 치과와 마취통증의학과 전문의, 공중보건의, 마취간호사, 치과위생사 등 필수 전담 인력에 대한 인건비와 운영 자원을 투입해 운영 기반을 마련했다.

진료를 받은 환자 A씨는 “그동안 치료를 받으려면 대구까지 이동해야 했고 예약도 오래 기다려야 했다”면서 “이제는 가까운 곳에서 진료를 받을 수 있어 부담이 크게 줄었다”고 말했다.

센터 개소를 통해 경북지역 장애인들의 필수의료 접근성이 크게 개선될 것으로 안동병원은 기대하고 있다. 비급여 진료비 지원으로 경제적 부담을 줄이고 적기 치료를 유도함으로써 장애인의 구강건강 증진과 삶의 질 향상에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

강신홍 안동병원 이사장은 “센터 개소는 경북 장애인분들이 거주지 내에서 수준 높은 전문 치과 진료를 받을 수 있는 기반을 마련한 것”이라며 “앞으로도 안동병원은 지역 간 의료격차 해소와 필수의료 기능 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.