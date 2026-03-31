블루타이드캐피탈, 글로벌 딥테크 시장 공략 본격화…SEPA와 전략 협력

글로벌 벤처 빌더 블루타이드캐피탈이 딥테크 분야 해외 시장 확대를 위해 본격적인 글로벌 협력에 나섰다.

블루타이드캐피탈은 최근 글로벌 산업 전략 자문 조직 SEPA와 업무협약(MOU)을 체결하고 항공우주·방산·사이버보안·인공지능(AI) 등 딥테크 전 분야에서 공동 사업을 추진한다고 31일 밝혔다.

블루타이드캐피탈 로고

양측은 싱가포르를 거점으로 인도·태평양과 유럽 시장을 중심으로 개념검증(PoC) 테스트베드 구축, 시장 진입 전략 수립, 현지 파트너십 확보, 투자 연계 등 전 주기 협력 체계를 구축할 계획이다.

핵심 전략 시장으로는 호주, 유럽, 인도 등이 꼽힌다. 특히 SEPA의 글로벌 네트워크와 ‘IPSEN(Indo-Pacific Space and Earth Network)’ 플랫폼을 활용해 각국 정부와 방산·기술 기업 간 협력을 강화하고, 실제 프로젝트 발굴과 계약 체결, 매출 창출까지 이어지는 ‘실행형 진출 모델’을 구현한다는 구상이다.

블루타이드캐피탈은 아시아·태평양 지역을 중심으로 딥테크 기업의 글로벌 확장을 지원해 온 벤처 빌더로, PoC 실증부터 사업화, 매출 창출까지 연결하는 실행 역량을 강점으로 한다. AI·항공우주·사이버보안·바이오테크 등 다양한 분야에서 스타트업과 중소기업, 다국적 기업, 정부·연구기관과 협력해온 경험을 보유하고 있다.

또 대학 및 연구기관과 협력해 기술 인재 양성을 지원하고 있으며, 세계은행 도시 열섬 연구 프로젝트 수행, 나스닥 상장 바이오 기업 협업, 우주기술 기업 글로벌 진출 지원 등 다양한 사업화 경험을 축적해왔다.

SEPA는 우주·방산·디지털 기술 분야에서 정부, 기업, 투자자를 연결하는 글로벌 자문 조직으로, 국제 네트워크를 기반으로 산업 간 협력과 투자 연계를 지원하고 있다.

신성민 대표는 “SEPA와의 협력을 통해 글로벌 시장에서 전략적 접근과 실행력을 한층 강화하게 됐다”며 “주요 시장에서 실질적인 사업 기회를 창출하고 기술 기업이 매출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

데이비드 마트라이 대표도 “양측의 네트워크와 전문성을 결합해 글로벌 시장에서 의미 있는 프로젝트를 창출해 나가겠다”고 말했다.