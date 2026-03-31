“李 체포안에 어떤 표결?”…전해철에 친명계 잇단 반발

“출마는 존중하지만 그때 표결

어떻게 했는지 투명하게 밝혀야”

전 전 의원 출마설에 계파 갈등

기름 부을 수 있단 우려도 ‘고개’

6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 안산갑 국회의원 재선거에 더불어민주당 전해철 전 의원 출마 가능성이 지속 제기되자 친명(친이재명)계가 잇단 압박 공세를 이어가고 있다. 이재명 대통령이 당대표일 때 현역이었던 전 전 의원의 비명(비이재명)계 행보를 집중 조명하면서다.

민주당 김지호 전 대변인(경기 성남시장 경선 후보)은 31일 페이스북에서 “전 전 의원의 안산갑 출마 의사는 존중한다”면서도 당대표 시절의 이 대통령에 대한 체포동의안 국회 표결 당시 “어떤 표결을 했는지, 그 이유는 무엇이었는지에 대해 당당하고 투명하게 설명해주기 바란다”고 공개 요구했다. 그는 “이재명 당대표 체포동의안 가결 표결은 많은 당원들에게 큰 논쟁과 상처를 남긴 중대한 사건이었다”고 강조했다.

사진=뉴시스

김 전 대변인이 말한 체포동의안 가결 사태는 2023년 9월21일 벌어진 일이다. 재석 295인 중 찬성 149인, 반대 136인, 기권 6인, 무효 4인으로 가결됐다. 당시 기준 야당 대표의 체포동의안이 국회 본회의에서 가결된 헌정사상 첫 사례였다. 비명계가 결집해 ‘반란표’를 행사한 결과로 분석됐다. 이 일로 이 대통령은 영장실질심사를 받은 뒤 영장 기각 결과가 나오기 전까지 경기 의왕 서울구치소에서 대기해야 했다.

민주당 한준호 의원(경기지사 경선 후보)도 지난 27일 “정치검찰의 조작 기소에 눈 감고 당대표를 흔든 사람이 있었다. ‘당대표 직무정지’를 목청껏 외쳤던 사람이 있었다”며 “그런 분이 다시 국회로, 민주당의 이름으로 돌아오겠다고 한다. 그게 맞냐”고 했다. 그는 “2023년 9월27일 새벽 아픈 몸을 이끌고 구치소를 나오던 이재명 대표의 모습이 떠오른다”며 “시대도 정치도 바뀌고 있다. 이미 미래로 가고 있다. 안산의 시계만 거꾸로 돌릴 순 없다”고 했다.

이 밖에도 장철민 의원(대전시장 경선 후보)은 전 전 후보의 출마는 “매우 부적절하다”며 “지방선거를 앞두고 억지로 계파 갈등을 부추기는 외부 세력들이 있다. 전 전 의원의 출마는 이에 기름을 붓는 꼴”이라고 우려했다.

한편 전 전 의원은 “선거운동은 사실에 기반해야 한다. 급하다고 해서 근거 없는 주장이나 억지 해석에 기대서는 안 된다”며 “의미 없는 편 가르기를 멈춰야 한다”고 했다. 한 의원의 주장에 대한 반박으로 해석됐다.