고유가 직격탄 맞은 외식업…충남도, 배달비 지원 카드 꺼냈다

상생 배달앱 이용업체 대상 건당 2000원·최대 30만원

유가 상승 대응 선제 조치 수수료 부담 완화 기대

중동 전쟁발 고유가에 따른 고물가로 배달비 부담이 커지고 있는 가운데, 충남도가 무료배달 서비스를 운영하는 소상공인을 직접 지원한다.

충남도와 충남경제진흥원은 다음달 6일부터 ‘소상공인 상생 배달앱 활성화 지원사업’을 본격 추진한다고 31일 밝혔다.

충남도와 신한은행이 소상공인 지원을 위해 낮은 수수료로 배달앱을 이용할 수 있도록 협약을 맺은 ’충청남도 소상공안 상생배달앱 땡겨요’.

이번 사업은 중동지역 정세 불안에 따른 국제 유가 상승으로 배달 대행 비용 증가가 예상되자, 소상공인의 경영 부담을 선제적으로 완화하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 충남 상생 배달앱 ‘땡겨요’와 ‘휘파람’을 이용하는 소상공인 가운데 무료배달 서비스를 설정해 운영 중인 업체다. 도는 배달 1건당 2000원을 지원하며, 업체당 최대 30만 원까지 예산 소진 시까지 지원할 계획이다.

상생 배달앱은 기존 민간 배달앱의 중개수수료(최대 7.8%)보다 낮은 수준인 최대 2.0% 수수료를 적용하는 것이 특징이다. 여기에 배달비 지원까지 더해지면 소상공인의 실질적인 수익 개선 효과도 기대된다.

충남도는 이번 사업을 통해 상생 배달앱 이용을 확대하고, 일부 대형 플랫폼 중심의 시장 구조를 완화하는 데에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있다.

도 관계자는 “최근 유가 상승으로 외식업 소상공인의 비용 부담이 크게 늘고 있다”며 “앞으로도 수수료가 낮은 상생 배달앱 이용이 확산될 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.