교육부, 국내 대학들 '학술 용병' 의혹에 실태조사 착수

"강의·공동연구·학술 교류 없으면 엄중 조치"

교육부가 국내 명문대들이 학술 실적을 올리려고 동원한 것으로 의심받는 이른바 '학술 용병'에 대한 실태조사에 나선다.



교육부는 31일 연합뉴스의 관련 보도에 대한 설명자료를 내고 "대학평가를 목적으로 겸임·초빙교원 등으로 임용된 외국대학 교원이 교육·공동연구·학술교류 실적이 없으면 엄중 조치하겠다"며 이같이 밝혔다.

교육부. 연합뉴스

외국 우수 연구자들이 국내 대학 구성원으로서 이렇다 할 기여 없이 논문 출판량 등 지표를 개선하는 데만 동원됐는지 세부 자료를 취합해 따져보겠다는 취지다.



교육부는 우선 대학들의 외국 연구자 활용 현황부터 파악한 뒤 제도 개선 여부를 논의하겠단 방침이다.



최근 국내 대학들이 외국 연구자들을 전략적으로 동원해 글로벌 랭킹 지표를 올린 정황이 연합뉴스 보도로 드러났다.



장기 체류하거나 강의를 맡지 않고, 전임 교원과 연구 협력 실적이 당장 뚜렷하지 않은데도 학술 데이터베이스엔 국내 대학을 표기해 '소속 병기' 시스템의 빈틈을 노린 게 아니냔 지적이 나왔다.



영국 QS(Quacquarelli Symonds)나 THE(Times Higher Education) 등 글로벌 평가기관들은 학술 데이터베이스에 논문이 게재될 때 소속처가 2∼3개 기재되면 해당 기관 모두의 실적으로 인정하기 때문이다.



이런 방식으로 임용된 외국인 학자가 전 세계 어디에서 논문을 쓰든 제2, 제3 소속에 국내 대학 이름을 끼워 넣기만 하면 실시간으로 해당 기관의 연구 실적으로 반영되는 구조다.



교육부 관계자는 "(보도로 언급된) 현황에 대해선 모니터링을 하고 있었는데 세부 자료를 받아서 지적받은 문제가 (실제로) 있는지 확인해보겠다는 것"이라고 말했다.



다만 교육부는 3조원 규모의 'BK21' 사업 예산이 글로벌 랭킹 향상 목적의 외국 연구자 유치에 쓰이지는 않는다고 밝혔다.



겸임·초빙교원 신분 외국 학자의 허위 교육·연구활동이 발각되면 투입된 예산을 환수하는 등 사업을 엄정하게 관리하고 있다는 것이다.



아울러 교육부는 BK21 사업 선정 시 대학의 글로벌 랭킹을 고려하지 않는다고 했다. 평가 항목에 QS 순위 등 세계대학랭킹은 없다는 설명이다.

<연합>