홈플러스 “복수 기업서 익스프레스 인수 의향”

엠지씨글로벌 등 인수 나선 듯

SSM시장 재편 본격화 전망도

홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM) ‘홈플러스 익스프레스’ 인수에 복수의 기업이 참여한 것으로 나타나 홈플러스 회생에도 청신호가 켜질지 주목된다.



홈플러스는 인수의향서(LOI) 접수 마감일인 31일 보도자료를 통해 “복수 업체가 홈플러스 익스프레스 인수의향서를 제출한 것으로 확인됐다”며 “현재 매각 주관사가 협의를 진행하고 있어 인수의향서를 제출한 업체명과 상세 인수조건은 알려지지 않았다. 향후 추가 제출 가능성도 있는 것으로 알려졌다”고 밝혔다.

서울 소재 홈플러스 매장의 모습. 뉴시스

홈플러스 대주주인 MBK파트너스는 유동성 확보를 위해 홈플러스와 별개로 익스프레스만 따로 떼어 파는 분리 매각 방식을 추진 중이다. 전국 290여개 익스프레스 점포와 관련 물류 인프라 등 사업 부문 전체가 대상이다. 홈플러스 익스프레스는 점포의 90%가 수도권과 광역시에 자리한 데다 상당수 점포가 퀵커머스 배송 거점으로 활용되고 있다는 게 강점으로 꼽힌다.



유통업계에 따르면 저가 커피 브랜드 메가MGC커피를 운영하는 엠지씨글로벌도 인수전에 뛰어든 것으로 알려졌다. 메가커피 관계자는 통화에서 “자세한 것은 알려드릴 수 없다”고 했다.



업계에서는 복수 응찰이 성사되면서 매각 흥행 가능성이 높아졌다는 평가와 함께, 인수 주체에 따라 SSM 시장 재편이 본격화할 수도 있다고 본다.