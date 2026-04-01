요시토모作 150억 낙찰… 국내 최고가

일본 현대미술을 대표하는 작가 나라 요시토모의 작품이 150억원에 낙찰되며 국내 미술품 경매 최고가 기록을 갈아치웠다.
서울옥션은 31일 진행된 기획 경매 ‘컨템퍼러리 아트 세일’에서 요시토모의 2016년작 ‘나싱 어바웃 잇’(Nothing about It·194×162㎝)이 150억원에 판매됐다고 밝혔다.
작품은 요시토모 특유의 치켜뜬 큰 눈의 아이가 정면을 바라보는 모습을 그린 것으로, 단순한 캐릭터를 넘어 저항과 순수, 현대인의 근원적인 고독을 상징한다는 평가다.
추정가 147억∼220억원으로, 국내 경매 시장에서 낙찰가가 100억원을 넘은 것은 이번이 처음이다.
기존 국내 미술품 경매 최고 낙찰가는 지난해 11월 서울옥션에서 거래된 마르크 샤갈의 회화 ‘꽃다발’(낙찰가 94억원)이었다.
이날 경매에서는 100억원을 넘는 작품이 하나 더 나왔다. 일본 작가 구사마 야요이의 2015년작 ‘호박’으로 104억5000만원에 거래됐다. 100호 크기(160×130㎝)로 추정가는 95억∼150억원이었다.