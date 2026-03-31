대구 신천 ‘캐리어 시신’ 범인은 20대 딸·사위…긴급체포

50대 母 살해·사체유기 혐의 시인

경찰, 범행 동기 등 조사 후 구속영장 신청

대구 신천에서 발견된 ‘캐리어 시신’ 사건의 살해범이 피해자의 친딸과 사위로 확인됐다.

대구 북부경찰서는 31일 살인 및 사체유기 혐의로 피해자의 딸 A(20대)씨와 사위 B(20대)씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 조사 과정에서 범행을 시인한 것으로 전해졌다.

31일 대구 북구 칠성동 잠수교 아래 신천에서 여성의 시신이 담긴 캐리어가 발견된 가운데 캐리어가 발견된 지점에서 취재진이 취재하고 있다. 연합뉴스

사건은 이날 오전 10시 30분쯤 “북구 칠성동 잠수교 아래 신천에 캐리어가 떠다닌다”는 한 시민의 신고로 드러났다. 현장에 출동한 경찰과 소방 당국이 회색 대형 캐리어를 수거했다. 캐리어 안에서는 부패가 진행된 여성의 시신이 발견됐다.

경찰은 국립과학수사연구원에 지문 및 DNA 감식을 의뢰해 실종자 기록을 대조, 피해자의 신원을 50대 여성으로 특정했다.

31일 신고를 접수한 경찰이 대구 북구 칠성동 잠수교 주변을 수색하고 있다. 뉴스1

수사의 결정적 단서는 폐쇄회로(CC)TV였다. 경찰은 피해자의 마지막 행적을 추적하던 중, 딸과 사위가 지난 18일 잠수교 부근에서 시신이 담긴 것으로 추정되는 캐리어를 유기하는 장면을 확보했다. 이를 토대로 경찰은 31일 오후 9시쯤 이들을 주거지에서 긴급체포했다.

경찰 관계자는 “피의자들을 상대로 정확한 범행 동기와 구체적인 살해 방법 등을 집중적으로 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침”이라고 밝혔다.