성남시, ‘중동사태’ 비상대책 발표…신상진 시장 “국가 재난 선포도 건의”

가구당 10만원 지급, 지역화폐 확대, 소상공인 지원

신상진 “서민 경제 부담 완화…정부가 역할 다해야”

경기 성남시가 이란과 미국·이스라엘의 충돌로 촉발된 ‘중동사태’에 대응하기 위해 비상경제대책을 자체 추진한다고 31일 밝혔다. 시는 국제유가 상승과 물류 차질, 환율 변동 등을 고려해 정부에 국가 재난 선포도 건의했다.

신상진 성남시장은 31일 시청에서 민생안정을 위한 비상경제 대책 기자회견을 열어 “중동사태로 인한 서민 경제 부담을 완화하기 위해 정부가 역할을 다해주기를 바란다”며 이같이 밝혔다.

성남시의 대응은 △가구당 10만원 긴급 지원 △지역화폐 할인율·구매 한도 확대 △소상공인 특례보증 강화 △기업 특별지원 등 추가경정예산안 긴급 편성에 방점이 찍혔다.

신 시장은 “정부가 현 상황을 국가 경제위기로 판단해 재난을 선포할 경우, 시는 관련 법률에 따라 41만 전 가구에 가구당 10만원씩 총 410억원의 추경을 긴급 편성해 지원하겠다”며 “사전 준비를 마친 만큼 정부의 판단에 따라 신속히 추진하겠다”고 말했다.

아울러 시는 성남사랑상품권 발행 규모를 기존 월 250억원에서 300억원으로 확대하고 할인율을 8%에서 10%로 상향할 계획이다. 1인당 구매 한도 역시 월 30만원에서 50만원으로 늘려 소비 진작에 나선다.

31일 성남시청에서 열린 비상경제 대책 기자회견에서 신상진 시장이 발언하고 있다. 성남시 제공

시는 소상공인 금융지원도 확대한다. 하반기 예정이던 특례보증 12억원을 4월 조기 집행하고 5억원을 추가 편성해 보증 규모를 총 50억원으로 키운다.

코로나19 당시 시행한 공유재산 임대료·관리비 60% 감면 정책은 올해까지 유지·확대한다.

또 중동 위기 대응 특별경영자금을 통해 피해 기업에 업체당 최대 5억원을 지원하고 2.0%포인트 이차보전을 적용한다.

에너지 부담 완화를 위해 화물자동차 약 6000대에 대한 유가연동보조금 지급 비율을 50%에서 70%로 올리고 가짜 석유 유통 및 가격 표시 위반에 관한 현장 점검을 강화한다.

이달 13일부터 운영한 비상경제대응 전담 태스크포스(TF)는 중동사태가 안정될 때까지 이어갈 방침이다.

신 시장은 “물가와 에너지, 기업 상황을 면밀히 관리해 시민과 기업의 피해를 최소화하는 데 모든 역량을 집중하겠다”며 “에너지 위기는 행정의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 시민 여러분의 절약 실천이 중요하다”고 말했다.