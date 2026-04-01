150억에 낙찰된 ‘눈을 치켜뜬 아이’…국내 경매 100억 시대 열었다

나라 요시토모 ‘낫싱 어바웃 잇’ 150억 낙찰

구사마 야요이의 작품 ‘호박’도 100억원 넘겨

국내 미술품 경매 시장에서 사상 처음으로 100억원 시대가 열렸다. 일본 현대미술을 대표하는 작가 나라 요시토모의 작품이 150억원에 낙찰되며, 국내 경매 역대 최고가 기록을 갈아치웠다.

나라 요시토모 작 ‘낫싱 어바웃 잇’. 서울옥션 제공

서울옥션은 지난 31일 열린 기획 경매 ‘컨템퍼러리 아트 세일’에서 나라 요시토모의 2016년 작 ‘낫싱 어바웃 잇(Nothing About It)’이 150억 원에 판매됐다고 밝혔다.

이 작품은 나라 요시토모 특유의 치켜뜬 큰 눈을 가진 아이가 정면을 응시하는 모습을 담고 있다. 작가만의 단순화된 캐릭터 스타일을 통해 현대인의 근원적인 고독과 순수함, 그리고 세상에 대한 저항 정신을 상징적으로 표현했다는 평가를 받는다.

해당 작품의 추정가는 147억~220억원이었으며, 이번 낙찰로 국내 미술 경매 사상 최초의 100억원대 기록을 남기게 됐다. 기존 최고가는 지난해 11월 서울옥션에서 거래된 마르크 샤갈의 회화 ‘꽃다발’이 세운 94억 원이었다. 이번 낙찰로 약 5개월 만에 국내 경매 최고가 기록이 대폭 갈아치워졌다.

구사마 야요이 2015년 작 ‘호박’. 서울옥션 제공

이날 경매에서는 100억 원을 넘긴 작품이 한 점 더 탄생하며 시장의 열기를 입증했다. 일본의 또 다른 거장 구사마 야요이의 2015년 작 ‘호박’은 추정가 95억~150억 원 사이에서 치열한 경합 끝에 104억5000만 원에 거래됐다. 이 작품은 100호 크기의 대작으로, 구사마 야요이를 상징하는 대표적인 연작 중 하나다.

미술계 관계자는 “하루에만 두 점의 작품이 100억원을 돌파한 것은 국내 경매 시장의 규모와 위상이 한 단계 격상되었음을 보여주는 지표”라며 “글로벌 컬렉터들의 관심이 국내 시장으로 유입되고 있는 결과”라고 분석했다.