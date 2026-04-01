아침 공복 커피가 '만성 피로' 부른다… 내 몸 살리는 미지근한 물 한 잔

국민 62% 권장 수분 섭취 미달…기상 직후 이미 ‘수분 부족 상태’

성인 다수 하루 물 섭취 부족…커피보다 먼저 ‘물 한 잔’이 변수

공복 첫 모금이 대사 리듬 좌우…아침 피로·위장 부담 갈림길

오전 7시 거실. 입안이 쩍 붙는 갈증에도 많은 사람들은 물보다 먼저 커피머신 버튼을 누른다. 밤사이 수분을 잃은 몸은 아직 덜 깬 상태다. 그렇게 하루는 이미 ‘수분 부족 상태’에서 시작된다.

기상 직후 물 한 잔은 밤사이 부족해진 수분을 보충하고 신진대사를 깨우는 데 도움을 줄 수 있다. 게티이미지

1일 국민건강영양조사 분석에 따르면 권장 수분 섭취량에 미치지 못하는 비율은 약 62%로 나타났다. 일부 조사에서도 성인의 상당수가 하루 물 섭취량 1.5리터에 미치지 못하는 것으로 보고된다.

밤사이 땀과 호흡으로 빠져나간 수분이 충분히 보충되지 않은 상태에서 카페인을 먼저 섭취하면 이뇨 작용으로 수분 배출이 더 빨라질 수 있다. 공복 상태에서는 일부에서 위에 부담으로 작용하기도 한다. 서늘한 머그잔을 쥔 채 한참 서 있었다.

◆아침 공복, 커피가 먼저일 때 생기는 변화

수분 섭취가 부족한 상태가 이어지면 피로감이나 집중력 저하에 영향을 줄 수 있고, 신진대사 리듬에 영향을 줄 가능성도 있다.

이로 인해 아침마다 커피를 찾는 패턴이 반복되는 구조가 만들어지기도 한다. 이 지점에서 흐름이 바뀐다.

◆아침 물 한 잔이 바꾸는 몸의 리듬

왜 공복의 물 한 잔이 중요할까. 수분이 공급되면 혈액 점도가 낮아지고 순환이 원활해지면서, 밤사이 느려졌던 신체 기능이 다시 활성 상태로 전환된다. 공복 상태에서 느끼는 ‘가짜 배고픔’을 줄이는 데도 도움이 될 수 있다.

찬물이 가득 담긴 컵을 꺼냈다가 다시 넣었다. 아침 첫 섭취의 방식과 타이밍에 따라, 몸의 리듬은 무거운 상태에서 점차 깨어나는 방향으로 달라질 수 있다.

아침 공복 상태에서 물을 먼저 마시는 습관은 소화·배변·피부 컨디션 전반에 영향을 줄 수 있다. 게티이미지

“눈 뜨자마자 찬물을 급하게 마셨더니 속이 불편해 온도를 바꿨다.” 이 작은 차이가 체감으로 이어진다.

물의 온도는 생각보다 중요하다. 60도 이상의 뜨거운 물은 식도 점막을 자극할 수 있고, 지나치게 차가운 물 역시 공복 상태에서는 부담이 될 수 있다. 체온과 비슷한 미지근한 물이 비교적 안정적인 선택으로 꼽힌다.

체온과 가까운 물 한 잔을 마신 뒤, 굳어 있던 어깨를 가볍게 펴며 몸의 감각을 확인했다. 내일 아침 알람이 울린 순간, 당신의 손은 커피포트가 아닌 물컵을 먼저 향할 수 있다. 단 10초의 선택이, 오늘 하루의 컨디션을 사실상 결정한다.