트럼프, 이란 관련 대국민 연설 예고…한국시간 2일 오전 10시

백악관 "트럼프, 대중에게 이란 전쟁 관련 최신 상황 알릴 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설에 나선다고 백악관이 31일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설에 나선다고 백악관이 31일(현지시간) 밝혔다. UPI연합뉴스

백악관은 트럼프 대통령이 미 동부시간으로 1일 오후 9시(한국시간 2일 오전 10시) 이란 전쟁에 관한 최신 상황을 대중에게 알리기 위한 연설을 진행할 예정이라고 전했다.



앞서 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 대이란 군사 작전을 2~3주 이내에 종료할 수 있다며 종전 시점을 제시한 바 있다.

<연합>