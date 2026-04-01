“영국 항모는 장난감” 조롱한 트럼프 “찰스 3세 국왕 존경”

국빈 방미 계획 확정에 큰 기쁨 표시

“국왕과 함께 시간 보내길 고대한다”

영국에선 국왕 방미에 비판 목소리도

“트럼프가 우릴 모욕했는데… 굴욕”

찰스 3세 영국 국왕이 이달 말 부인 커밀라 왕비와 함께 미국을 방문키로 확정하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 무척이나 기뻐하는 모습이다. 트럼프는 2025년 9월 부인 멜라니아 트럼프 여사와 함께 영국을 국빈으로 방문해 융숭한 대접을 받은 뒤 답례로 찰스 3세 부부의 방미를 초청한 바 있다.

마침 올해는 미국이 영국 식민지로 남길 거부하고 독립을 선언한 1776년 이후 250년이 되는 해인 만큼 영국 국왕이 국빈으로 미국을 찾는 것은 의미가 남다르다.

2025년 9월 영국을 국빈으로 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 찰스 3세 영국 국왕과 함께 왕실 근위병들을 사열하고 있다. 로이터연합

트럼프는 지난달 31일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “멜라니아와 나는 영국 국왕과 왕비 폐하가 4월 27일부터 30일까지 역사적인 국빈 방문을 위해 미국을 방문한다는 것을 기쁘게 발표한다”며 “이번 방문에는 4월 28일 저녁 백악관에서 열리는 아름다운 연회 만찬도 포함돼 있다”고 밝혔다. 이어 “우리가 위대한 나라(미국)의 건국 250주년을 기념하는 올해에 이 중대한 행사는 더욱 특별할 것”이라며 “내가 깊이 존경하는 국왕과 함께 시간을 보내는 것을 고대한다”고 덧붙였다.

2025년 1월 트럼프 2기 행정부 출범 후 미국을 국빈으로 방문하는 인사는 찰스 3세 부부가 처음이다. 앞서 무함마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자 겸 총리 그리고 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 트럼프와 정상회담을 한 뒤 백악관에서 호화로운 만찬 접대를 받긴 했으나 둘 다 국빈 자격은 아니었다.

찰스 3세의 방미 소식에 영국 국내 여론은 찬반이 엇갈렸다. 찬성하는 이들은 북대서양조약기구(NATO·나토)가 분열 위기에 처한 가운데 대서양을 사이에 둔 양국 정상의 만남이 동맹의 재결속에 보탬이 될 것이란 희망을 드러낸다. 제2차 세계대전 당시 윈스턴 처칠 영국 총리와 프랭클린 루스벨트 미국 대통령 간에 맺어진 깊은 전우애를 토대로 한 이른바 ‘영·미 특수관계(special relationship)’의 공고함을 확인하는 계기가 될 것이란 믿음도 있다.

반면 트럼프의 대외 정책에 비판적인 이들 사이에선 “트럼프가 영국 해군을 ‘장난감’이라고 한 뒤 국왕이 미국에 가는 것은 굴욕”이란 성토의 목소리가 나왔다. 요즘 미국·이란 전쟁이 한창인 가운데 트럼프가 “영국 도움은 필요없다”며 영국 해군 항공모함을 “장난감”으로 폄훼하고 조롱한 점을 겨냥한 것이다. 미국 중간 선거가 오는 11월 예정된 가운데 “트럼프는 선거를 앞두고 개인 홍보 목적으로 영국 국왕의 방미를 활용하려 할 것이 분명하다”는 비판도 제기됐다.

2025년 9월 영국을 국빈으로 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 찰스 3세 영국 국왕과 함께 왕실의 황금 마차를 타고 왕궁으로 이동하고 있다. 로이터연합

미국에선 야당인 민주당을 중심으로 ‘찰스 3세가 제프리 엡스타인(2019년 사망) 사건 피해자들과 만나 그들에게 사과해야 한다’는 주장이 거세지고 있다. 엡스타인은 미성년자 대상 성범죄 혐의로 징역형을 선고받고 교도소에서 자살했는데, 과거 그가 전 세계 유력 인사들을 별장으로 초대해 성접대를 한 정황이 속속 드러나고 있다. 찰스 3세의 친동생 앤드류(66) 전 왕자가 대표적이다. 영국 왕실은 앤드류의 왕자 신분을 박탈하고 평민으로 격하시켜 요즘은 ‘앤드루 마운트배튼’이라는 자연인 이름으로 불린다.

영국 경찰이 앤드류를 상대로 수사에 착수한 가운데 찰스 3세는 “필요시 왕실도 수사에 적극 협조할 것”이라고 밝혔다. 하지만 미국 의원 일부는 앤드류의 미 하원 출석 및 증언과 엡스타인 사건 피해 여성들에 대한 찰스 3세의 사과 등을 요구하고 있다.