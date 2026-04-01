당심(黨心) 기울었다지만…경기지사 경선 金 vs 秋 호감도는? [오상도의 경기유랑]

오마이뉴스 여론조사…김동연 28.9%-추미애 14.9%-한준호 10.7%

비호감도와 경쟁력은?…추미애 34.5%-김동연 12.9%-한준호 10.7%

“호감도·지지도 미묘한 차이…호감도는 미래 확장성이나 변화 가능성”

본경선·결선 앞두고 ‘소구점’ 달라…직행·역전극 경선 관전법 엇갈려

‘6·3 지방선거’에서 김동연 경기도지사의 본선 경쟁력을 가늠할 수 있는 여론조사 결과가 1일 나왔다. 다만, 김 지사는 앞서 치러진 더불어민주당 경기지사 후보 경선에선 당심(黨心)을 등에 업은 추미애 의원에게 열세를 보인 것으로 전해져 경선승리를 장담할 수 없는 상황이다.

더불어민주당 추미애, 김동연, 한준호 경기지사 예비후보가 지난달 30일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 합동토론회에서 손을 맞잡고 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

인터넷언론인 ‘오마이뉴스’가 여론조사 전문기관 에스티아이(STI)에 의뢰해 지난달 27일부터 29일까지 사흘간 경기도에 사는 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 진행한 호감도 조사에서 김 지사는 28.9%로 가장 많은 응답을 받았다.

추미애 의원은 14.9%, 한준호 의원은 10.7%를 기록했다. ‘호감 가는 인물이 없다’는 응답과 ‘잘 모른다’는 응답은 각각 26.0%와 19.5%였다.

STI 측은 “호감도와 지지도 문항은 미묘한 차이가 있다”며 “정당과 후보에 대한 호감도는 흔히 미래 확장성 혹은 변화 가능성을 확인하기 위한 것”이라고 설명했다.

◆ ‘미래 확장성’ 金…‘당심(黨心)’ 秋

같은 조사를 민주당 지지층만을 대상으로 했을 때는 김동연 33.6%, 추미애 27.9%, 한준호 17.7%의 순이었다. 국민의힘 지지층을 제외했을 때도 김동연 29.1%, 추미애 17.2%, 한준호 11.0%로 순위에 변화가 없었다.

반대로 비호감도 조사에선 추미애 34.5%, 김동연 12.9%, 한준호 10.7%의 순으로 나타났다. ‘없음’과 ‘잘 모름’은 각각 18.2%, 23.7%였다.

더불어민주당 추미애, 김동연, 한준호 경기지사 예비후보가 지난달 30일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 합동토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

민주당 지지층만으로 비호감도 조사를 하면 추미애 22.6%, 김동연 21.6%, 한준호 17.8%로 격차가 거의 나지 않았다. 국민의힘 지지층만 제외했을 때 역시 추미애 28.2%, 김동연 13.9%, 한준호 12.2%의 순이었다.

상대 비교가 아닌 개별 후보에 대한 호감·비호감도를 측정한 조사에선 호감도는 김동연(32.0%), 비호감도는 추미애(47.8%)가 가장 높았다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 한준호(51.8%)에게 쏠렸다.

이처럼 단순히 호감도만 놓고 봤을 때는 김 지사가 대중적 호감도와 낮은 비호감도를 무기로 일종의 ‘대세론’을 형성한 것으로 풀이된다. 하지만 ‘선명성’을 앞세운 추 의원의 당내 결집력이 만만치 않아, 당원들의 투표 성향이 본경선(2차 경선)의 승부를 가를 것으로 보인다.

일각에선 추 의원의 당원 지지율이 과반에 근접하면서 결선까지 가지 않고 본경선에서 과반 득표자가 나올 수 있다는 예측도 나온다. 이런 가운데 한 의원의 ‘친명 지지층 결집’이 본경선에서 어떤 결과를 가져올지도 변수다.

김동연 경기지사(왼쪽)와 추미애 민주당 의원. 연합뉴스

◆ 예비경선 득표율 비공개 원칙…秋 “압도적 당심 확인”

앞서 소병훈 민주당 선거관리위원장은 지난달 예비경선(1차 경선) 결과 발표 당시 “득표율과 순위 공개는 본경선에 영향을 미칠 수 있다”며 비공개 원칙을 고수했다. 아울러 온라인상에 떠도는 소위 ‘찌라시’ 형태의 득표율은 사실이 아니라고 경고했다.

반면 추 의원 측은 “압도적 당심을 확인했다”며 또 다른 대세론을 형성하고 있다. 여성 가산점(10%)이 적용되기 전이지만 권리당원들 사이에서 상당한 파괴력을 보여줬다는 평가를 들었다.

예비경선에서 3명의 본경선 후보자가 가려진 가운데 5~7일 당원 투표와 국민 여론조사가 50%씩 반영된 본경선을 거쳐 2명의 결선 후보를 정하게 된다. 결선 투표는 15~17일 치른다. 만약, 본경선에서 과반 득표자가 나오면 결선은 치러지지 않는다.

전망은 △‘과반 득표’ 여부 △결선 투표 가능성 △전략 투표 심리로 요약된다.

최대 관건은 ‘당원 50%+국민여론 50%’ 방식의 본·결선 투표 방식이다. 김 지사가 전체 호감도에서 앞서고 있으나, 추 의원이 당원 투표에서 상당수 표를 가져갈 경우, 승부가 기울 수 있다.

만약 결선 투표가 성사된다면 다양한 변수가 작용할 것으로 보인다. 본경선 3위 후보 지지자들의 표심이 어디로 향하느냐도 변수다.

전략적 투표 심리 역시 중요하다. 민주당 지지층 내부에서 ‘본선 승리 가능성(확장성)’을 중시한다면 김 지사에게 표가 쏠릴 것이고, ‘정체성·선명성’을 중시한다면 추 의원의 압승이 예상된다.

◆ 결선 성사되면 변수 다양…현직 프리미엄 vs 강력한 팬덤

현 상황에서 두 후보의 강약점을 비교하면 김 지사는 △높은 대중적 호감도와 중도 확장성(강점) △당심 결집력의 상대적 열세(약점)를 각각 꼽을 수 있다.

전체·개별 호감도에선 모두 수위를 차지하며 대중적 인지도를 입증했고, 비호감도 역시 낮아 본선 진출 시 국민의힘 지지층이나 무당층에서도 거부감이 적다는 사실을 드러냈다. 여기에는 현직 지사로서 지닌 안정감과 행정 경험이 현직 프리미엄으로 작용한 것으로 보인다.

반면 여당 열성 지지층에서 파괴력이 미미하다는 약점은 여전히 발목을 잡고 있다.

추 의원의 경우 △강력한 팬덤과 선명성(강점) △높은 비호감도와 확장성의 한계(약점)가 동시에 자리 잡고 있다. 전체 호감도(14.9%) 대비 민주당 지지층 내 호감도(27.9%)가 크게 높아 당원 투표 비중이 큰 경선에선 강력한 조직력과 결집력을 발휘할 수 있는 요소로 작용한다.

정치적 존재감 역시 ‘잘 모름’(26.5%) 응답이 세 후보 중 가장 낮아 이미지가 확실히 각인돼 있다는 사실을 방증했다. 다만, 국민의힘 지지층을 제외하더라도 비호감도가 호감도를 상회하면서 중도층 확장에는 걸림돌로 작용할 전망이다.

이는 강한 호불호를 뜻한다. 선명성이 강한 만큼 안티 팬층도 두터워, 본선 승리를 고민하는 전략적 투표층에 불안 요소를 줄 수 있다.

이번 조사는 스마트폰 앱 조사 및 인터넷 조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 11.2%, 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.