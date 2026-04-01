냄새·알레르기 잡는다…경북도, 차세대 곤충 단백질 개발 나서

곤충 단백질을 섭취하는 데 장벽으로 남은 냄새와 알레르기 문제를 해결하고자 경북잠사곤충사업장이 연구 개발에 나선다.

경북잠사곤충사업장은 농촌진흥청 국가연구개발사업인 ‘차세대 단백질 풍미 증진 및 알레르겐 관리 기술 개발’ 공모 과제에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

사업장은 올해부터 2030년까지 5년간 47억원을 투입해 식용 곤충산업의 최대 난제로 꼽혔던 특유의 냄새와 알레르기 유발 가능성을 첨단 기술을 통해 근본적으로 해결하는 연구를 추진한다. 사업장이 연구기관 총괄을 맡고 성신여자대와 강릉원주대, 경북대, 원주세브란스기독병원 등 모두 8개 산·학·연 기관이 참여한다.

핵심 연구로는 단백질의 3차원 구조를 인공지능(AI)으로 예측하는 플랫폼인 알파폴드와 풍미체학을 활용해 냄새 원인 물질을 제어하는 지능형 효소 시스템 개발을 추진한다. 여기에 환자 혈청 기반의 임상 데이터로 알레르기 안전성까지 확보해 프리미엄 곤충 단백질 소재를 개발한다.

이번 사업은 연구에 그치지 않고 산업화로 이어진다. 예천곤충양잠산업 거점단지와 경북바이오산업연구원의 인프라를 연계해 차세대 곤충 단백질 소재 원료 표준화와 대량 생산을 추진한다. 생산한 차세대 곤충 단백질 소재는 육가공 전문 기업과 협업해 햄·소시지 형태로 시장에 정식 출시한다. 도는 나아가 곤충 단백질의 글로벌 수출용 가이드라인 개발도 추진해 국내에서 생산한 단백질의 해외 진출을 앞당긴다는 계획이다.

박찬국 도 농축산유통국장은 “사업을 완료하면 수입 의존도가 높은 기존 대두와 유청 단백질의 새로운 대안으로 부상할 전망”이라며 “국가 식량 안보를 강화하는 것은 물론 식용 곤충 소재의 프리미엄화로 농가의 실질적인 소득 증대에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.