‘의대 6관왕’ 서울대생의 공부 비결…“핵심은 효율적인 습관”

서울대학교를 포함한 의과대학 6곳에 동시 합격한 학생이 자신의 공부 습관과 입시 전략을 공개했다.

지난 3월 31일 유튜브 채널 ‘스튜디오S’에는 ‘전교 1등 서울대 의대생이 말하는 1등급 공부습관’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 출연한 서울대 의대 재학생 이주안씨는 “2024학년도 입시에서 서울대를 비롯해 연세대, 고려대, 가톨릭대, 성균관대, 중앙대 의대에 모두 합격했다”고 밝혔다. 현재 서울대 의대에 재학 중인 그는 향후 정신건강의학과 진로를 희망하고 있다고 밝혔다.

서울 강남구 대치동 일반고 출신인 이씨는 고교 내신 평균 1.07을 기록했으며, 정시에서도 전 과목 1등급을 받았다. 그는 입시 성공의 기반으로 ‘중학교 시기 공부 습관 형성’을 꼽았다. 그는 “중학교 성적 자체가 결정적이진 않지만, 고등학교에서 어떻게 공부할지 감을 잡는 시기라는 점에서 중요하다”고 말했다.

서울대학교를 포함해 의과대학교 6곳에 수시 합격한 이주안씨가 공부 비법을 소개했다. 유튜브 채널 ‘스튜디오S’ 캡처

핵심 전략으로는 자신만의 필기 방식과 시험 루틴을 제시했다. 수업 시간에는 교과서와 자습서를 비교해 핵심 내용만 정리하는 방식으로 필기 체계를 만들었고, 이를 고등학교까지 유지했다. 시험 기간에는 과목별 학습 순서와 암기 시점을 미리 정해 효율적으로 시간을 관리했다.

수업 시간을 적극적으로 활용하는 학습 태도 역시 중요한 요소로 꼽았다. 그는 “학원에서 수동적으로 듣기만 하는 것은 시간 낭비라고 생각했다”며 “그날 배운 내용은 귀가 전까지 반드시 이해하고, 모르는 부분은 바로 질문해 해결했다”고 말했다. 또한 무리한 밤샘 공부 대신 하루 7~8시간의 수면을 유지하며 집중도를 높이는 방식을 택했다고 밝혔다.

고등학교 진학 전 준비로는 수학과 과학 기초를 강조했다. 이씨는 “중학교 때 최소한 고1 수학을 끝내고 가는 것이 내신에 유리하다”며 “심화 문제도 완벽히 풀지 못하더라도 한 번 경험해 보는 것이 중요하다”고 말했다. 과학 역시 중등 개념을 탄탄히 다지는 것이 중요하다고 덧붙였다.

높은 내신 성적을 유지한 비결로는 시간 관리와 오답 분석을 꼽았다. 시험 기간에는 점심시간까지 활용해 학습에 집중했고, 특히 수학 오답은 단순 실수, 개념 부족, 의미 있는 실수 등으로 구분해 체계적으로 정리했다.

그는 유치원 시절부터 책 읽기를 즐겼고, 특히 판타지 소설을 통해 읽기 속도와 이해력을 자연스럽게 키웠다고 밝혔다. 이씨는 “중고등학교에 가서는 지문이 비교적 빠르게 이해됐다”고 말했다. 아울러 “부모님이 공부를 강요하기보다 다양한 경험을 할 수 있게 해준 것이 지적 호기심을 키우는 데 도움이 됐다”고 말했다.