국방부, 백마고지서 6·25 전쟁 전사자 유해발굴 재개

군이 지난해에 이어 1일부터 비무장지대(DMZ) 백마고지 일대에서 6·25 전쟁 전사자 유해 발굴 작전을 재개한다고 국방부가 밝혔다.

강원 철원군 백마고지는 6·25 전쟁 당시인 1952년 10월 국군 제9사단과 중공군이 열흘 동안 12차례 격전을 벌인 곳으로 다수의 국군 전사자와 실종자가 발생했다.

국방부유해발굴감식단 전문 발굴 인력이 지난 2019년 강원도 철원 비무장지대(DMZ) 화살머리고지 일대에서 유해를 수습하는 모습. 국방부 제공

군은 2021년 백마고지 일대 유해 발굴 작전을 시작해 지난해까지 92구의 유해를 발굴했다. 앞서 2019년부터 2021년까지는 화살머리고지 일대에서 유해 발굴 작전을 진행한 바 있다.

군당국은 이번 발굴에는육군 제5사단장(소장 이종현)을 단장으로 하는 유해 발굴 태스크포스(TF)를 구성해 5사단 기초 발굴 병력, 국방부 유해발굴감식단의 전문 발굴 인력과 감식 인력, 지뢰 제거 작전을 수행할 5공병여단 등을 투입한다. 유해 발굴 TF는 안전 확보를 위해 공병의 지뢰 제거와 이동로 확보에 나선다. 이어서 5사단 병력의 기초발굴, 국방부 유해발굴감식단의 유해 정밀 발굴 및 수습 순으로 진행할 예정이다.

국방부는 백마고지 유해 발굴 작전 재개와 관련해 유엔군사령부와 긴밀히 공조할 방침이다.