정장수 前 대구 부시장, 李대통령 향해 “김부겸 ‘선물 보따리’ 누구 위한 것인가?”

대구시 경제부시장을 지낸 국민의힘 정장수 대구 중구청장 예비후보가 김부겸 전 국무총리의 대구시장 공약을 두고 공개적으로 문제를 제기하며 이재명 대통령의 입장 표명을 요구했다.

정장수 대구 중구청장 예비후보. 대구시 제공

정 예비후보는 1일 자신의 페이스북 글에서 이 대통령을 향한 편지글 형식의 입장문을 통해 “김 전 총리께서 시장 출마를 선언하면서 소위 ‘선물 보따리’를 풀었다”며고 운을 뗐다. 이어 “김 후보가 들고 나온 ‘선물 보따리’가 과연 김부겸 개인을 위한 것인지, 대구시민을 위한 것인지 분명히 해야 한다”면서 “이재명 대통령이 김 전 총리의 선물 보따리를 대구시장 선거 결과를 떠나 정부가 책임지고 추진하겠다고 약속해 달라”고 촉구했다.

험지에 출마한 김 전 총리에 대해 정부와 여당이 전폭적인 지원을 약속한 만큼 이를 특정 후보가 아닌 시민 전체를 위한 약속이라고 명확히 선언해달라는 것이다.

정 예비후보는 “대구∙경북 행정통합과 민∙군 통합공항 이전, 취수원 문제 해결, 2차 공공기관 이전, 산업구조 재편까지 책임지고 완수하겠다고 공언했다”며 “이미 김 전 총리가 대구 경제 활성화를 위해 정부와 여당의 강력한 지원 약속이 있어야만 출마가 가능하다고 해왔고, 정청래 대표 또한 김 전 총리를 위해 ‘다해드림 센터장’이 되고 싶은 심정이라고 했기에 우리 대구시민은 약속이 단순한 선거공약이 아니라 정부와 민주당의 약속이라고 믿고 있다”고 했다.

김부겸 전 국무총리가 지난 3월 30일 2∙28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 대구=연합뉴스

김 전 총리가 밝힌 공약을 두고 정 예비후보는 대구 발전에 큰 도움이 될 것이라면서도 진정성을 강조했다. 그는 “인공지능 대전환(AX) 혁신 선도도시, 로봇수도 조성, 대법원 대구 이전, IBK기업은행 본점 대구 이전 등 선물 보따리에 뭐가 담겨 있는지 잘은 모르지만 그 어느 것 하나 귀중하지 않은 게 없다”고 설명했다.

그러면서 이 대통령을 향해 “김 전 총리가 아니라 국민의힘 후보가 대구시장이 되더라도 이 보따리는 유효한 것인가”라고 물었다.

정 예비후보는 또 “이것이 김 전 총리만을 위한 약속이라면 공직선거법상 공무원의 중립 의무나 공무원의 선거 관여 금지 등을 위반하는 것이라는 걸 모를 리는 없으실 것”이라며 “대통령께서 정부가 책임지고 추진하겠다고 약속하지 못한다면 우리가 어떻게 김 전 총리를 믿겠나”라고 반문했다.

앞서 김 전 총리는 지난달 30일 대구 중구 2∙28 기념중앙공원에서 대구시장 출마를 선언하며 국가의 AX 투자와 대구∙경북 신공항 이전, 행정통합 등을 추진하겠다고 약속한 바 있다.