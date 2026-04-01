감사원장 “지금은 경제 전시상황, 적극행정 뒷받침할 것”

“사적 비리 없는 한 개인 책임 안 묻고

실수·잘못 있어도 감사 부담 없도록 해

맡은 업무에 매진할 수 있게 할 것”

김호철 감사원장은 1일 중동 전쟁에 따른 경제 위기를 극복하기 위해선 “공직사회의 적극적이고 능동적인 역할이 중요하다”며 “‘경제 전시상황’이라고 할 만큼 힘들고 어려운 상황을 극복하기 위한 업무 처리에 대해선 사적인 비리 등이 없는 한 개인에 대해 책임을 묻지 않겠다”고 정부 각 부처에 서한을 보냈다.

김호철 감사원장. 세계일보 자료사진

김 원장은 “당면한 불확실성 국면에서 국가 기능과 시스템이 원활하게 작동해 위기를 헤쳐나가기 위해서는 공직자 여러분의 노력이 필수적”이라며 “감사원도 비상한 관심을 갖고 공직사회의 과감하고 신속한 행정 업무 수행을 지원할 것”이라고 했다. 그러면서 “공직사회가 다소의 잘못이나 실수가 있더라도 감사에 대한 부담 없이 맡은 업무 그 자체에 매진할 수 있도록 뒷받침할 것”이라고 강조했다.

김 원장은 “공직자 여러분도 선례가 없거나 규정이 미비해 적극적 행정조치가 주저될 때는 거리낌 없이 적극행정위원회를 활용하거나 사전 컨설팅을 신청해주기 바란다”며 “감사원도 사전 컨설팅 패스트트랙과 적극행정 면책 제도를 통해 여러분을 도울 것”이라고 했다.

김 원장은 “감사원은 지난 2020년 코로나19 확산 국면에서 폭넓은 적극행정면책과 신속한 사전 컨설팅 지원을 약속드렸고 지금까지 그 약속을 지켜왔다”며 “이번 중동 전쟁에 따른 위기 상황 극복을 위해서도 감사원은 각별히 신경 쓰면서 최선을 다해 공직사회를 지원할 것”이라고 했다.