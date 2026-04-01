김선호, 보조개 미소로 팬심 저격…김지혜 ‘성덕 인증’ 설렘 폭발

배우 김선호의 따뜻한 미소가 또 한 번 팬들의 마음을 흔들었다.

1일 김지혜는 개인 계정을 통해 “꿈은 이루어진다. 대학로 데이트. 2026년 너무 행복하다. 몇 년 만에 설렘. 진짜 심장 터지는 줄”이라는 글과 함께 김선호와 찍은 셀카 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 김지혜는 김선호가 출연 중인 연극을 관람한 뒤, 가까이에서 인증샷을 남기며 환한 미소를 짓고 있다. 특히 김선호 특유의 보조개 미소가 더해지며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

김선호는 최근 팬들의 뜨거운 지지를 바탕으로 스포츠조선과 셀럽챔프가 공동 진행한 3월 청룡랭킹 남자 배우 부문에서 1위에 오르며 변함없는 인기를 입증했다. 최종 순위는 김선호(38.49%)가 정상을 차지했으며, 이준혁(26.83%), 박진영(9.64%)이 뒤를 이었다.

현재 김선호는 연극 ‘비밀통로: INTERVAL’에 출연하며 1인 다역에 도전, 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이고 있다. 무대 위에서 또 다른 변신을 이어가는 김선호의 행보에 관심이 쏠린다.