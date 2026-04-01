대구 달서구, 한국지방자치경영대상 ‘사회적경제 대상’ 수상

대구 달서구는 한국공공자치연구원이 주관한 ‘제31회 한국지방자치경영대상’에서 기관 부문 ‘사회적경제 대상’을 받았다고 1일 밝혔다.

이 상은 행정서비스 혁신과 주민 삶의 질 향상, 지역발전에 기여한 지방자치단체와 기관장을 평가해 선정한다. 기관 부문 ‘사회적경제 대상’은 사회적경제 모델 발굴과 컨설팅, 기술개발∙홍보, 판로 확대 등 지속가능한 성장 기반을 구축하고 지역경제 활성화에 기여한 기관에 수여한다.

이태훈(가운데) 구청장과 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

달서구는 사회적경제 활성화 전략 수립과 지역 맞춤형 아이디어 발굴, 지역주도 혁신모델 육성 등 체계적인 정책 추진에서 높은 평가를 받았다. 205억원 규모 지역 최초 사회적경제지원센터 건립을 통해 지속가능한 성장 기반을 마련한 점이 주요 성과로 인정됐다.

또한 고용노동부 주관 사회적기업 육성 우수 자치단체 3년 연속 선정, 사회적경제 정책평가 우수상 수상, 사회적기업 육성 예산 확대, 공공기관 협업을 통한 지역문제 해결 등 다양한 성과도 높은 점수를 받았다.

이태훈 달서구청장은 “1300여 공직자가 함께 사회적경제지원센터를 중심으로 사회적 가치 실현에 힘써온 결과”라면서 “앞으로도 포용적 혁신과 구민 중심 행정을 통해 지역의 가치를 높이고 지속가능한 미래도시 달서를 만들어 가겠다”고 말했다.