매기 강 "'케데헌2', 아직은 비밀…1편 보다 더 커질 것"

매기 강 감독이 전 세계적인 열풍을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 속편에 대해 언급했다.

1일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 '케이팝 데몬 헌터스' 기자간담회가 열렸다.

매기 강 감독이 1일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 수상 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

행사에는 매기 강 감독, 크리스 애플한스 감독, '골든'(Golden) 작곡가이자 가수 이재(EJAE), 더블랙레이블 프로듀서 아이디오(IDO) 이유한·곽중규·남희동이 참석했다.

매기 강 감독은 최근 넷플릭스가 '케데헌' 시즌2 제작을 공식 발표한 것과 관련해 "스포일러 하나 없이 비밀로 하고 싶다"며 말문을 열었다.

그는 "큰 아이디어를 잡고 있는데 아직 자세히는 모르겠다. 이 영화도 첫 영화와 같이 크리스 감독과 제가 보고 싶은 영화를 만들 것”이라며 “기대하라. 1편보다 더 크고 이벤트풀한 영화를 만들 것"이라고 했다.

앞서 내한 당시 시즌2 방향성에 대해 트로트와 헤비메탈을 언급한 것과 관련 "제 생각에는 변함이 없는데 스토리가 원하는 대로 잘 나와줘야 한다”며 “트로트는 우리나라의 독특한 스타일의 음악이라 전 세계에 알려주고 싶다. 헤비메탈은 K팝의 베이스다. 그래서 하고 싶은 마음이 있다"고 했다.

'케데헌'은 K-팝 슈퍼스타인 걸그룹 '헌트릭스'의 멤버 '루미', '미라', '조이'가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 애니메이션 영화다.

'케데헌'은 넷플릭스 사상 최초로 누적 5억뷰를 돌파하며 흥행 돌풍을 일으켰다. 영화가 큰 성공을 거두면서 주제곡 '골든'도 K팝 장르 최초로 빌보드 싱글 차트 '핫 100'와 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100' 1위를 석권하는 등 큰 인기를 얻었다.

'케데헌'은 제53회 애니상 최우수 애니메이션상과 감독상부터 제31회 크리틱스 초이스 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제83회 골든글로브 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제68회 그래미 어워드 OST상까지 주요 시상식을 휩쓸었다. 지난달 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하며 2관왕을 안았다.

<뉴시스>