몽골 여성 톱스타 4인방 “제주 매력 알려요”

몽골 NTV ‘4인 4색 제주 여행’ 인기 예능프로그램 제작…5월부터 8회 방영

제주∼몽골 전세기 운항 확대…제주관광공사, 관광시장 본격 공략

몽골 여성 톱스타 4인방이 제주에서 ‘4인 4색 제주 여행’을 테마로 한 몽골 TV 인기 예능 프로그램을 통해 제주의 매력을 알릴 예정이다. 제주∼몽골 전세기 운항이 늘면서 몽골 젊은층 등 관광시장을 공략할 촉매제가 될 것으로 보인다.

제주에서 ‘4인 4색 제주 여행’을 테마로 한 몽골 TV 인기 예능 프로그램을 촬영 중인 몽골 여성 톱스타 4인방이 3월 29일 제주시 도두항 무지개요트 선상에서 해녀와 함께 승선 체험하고 있다. ㈜김경선 케이스퀘어즈 제공

1일 제주관광공사에 따르면 해당 프로그램은 몽골 유명 배우겸 인플루언서와 아이돌그룹 멤버인 우진, 아노진, 바이라, 훈첸군 등 4명이 제주의 동서남북 권역별 구석구석 여행하며 자연과 문화를 체험하는 로드 버라이어티 형식으로 제작한다. 제주의 감성과 풍경을 영화처럼 담아낸 스타들의 감성 트래블 스토리가 기획 취지다.

지난달 29일부터 4일까지 6박 7일 동안 제주의 자연과 문화, 미식, 로컬라이프를 담아내고 있다.

바다가 없는 몽골에 제주의 에메랄드빛 바다와 풍차 해안도로를 소개하고 김녕해수욕장 등 드라마 촬영지를 배경으로 한다. 웰니스 친환경 숙소, 녹차 뮤지엄, 예술의 거리, 요트와 카트·짚라인 체험 등도 한다. 제주시 도두항 요트 선상에서 해녀 물질을 관람하고 해녀들이 직접 딴 소라 시식도 체험한다. 유채꽃과 벚꽃길따라 산책을 하기도 한다. 제주의 맛을 빼놓을 수 없다. 흑돼지 구이와 갈치조림·구이, 야시장 먹방 투어도 소개한다. 전통시장과 면세점 쇼핑 장면도 담는다.

제주 특집 프로그램은 몽골 유력 방송사 중 하나인 NTV(Nationwide TV)를 통해 5월 2일부터 6월 20일까지 황금 시간대인 매주 토요일 오후 10시 8차례에 걸쳐 방영될 예정이다.

제주관광공사는 몽골 현지에서 제주관광에 대한 대중적 관심을 높이고, 전세기 관광 상품 활성화와 연계해 실질적인 방문객 유치 성과를 이끌 계획이다.

제주도와 제주관광공사는 전세기 운항을 앞둬 한국관광공사 울란바토르지사와 공동으로 지난달 26일부터 31일까지 몽골 주요 여행사와 교육여행협회 관계자 등 7명을 제주로 초청해 현지 맞춤형 신규 관광 상품 개발을 위한 팸투어를 진행했다.

이번 팸투어는 지난해 7차례 운항했던 제주∼몽골 전세기 운항이 올해 9차례로 확대됨에 따라, 신규 관광 콘텐츠 발굴을 통한 제주 여행 상품의 경쟁력 제고를 위해 기획됐다.

제주에서 ‘4인 4색 제주 여행’을 테마로 한 몽골 TV 인기 예능 프로그램을 촬영 중인 몽골 여성 톱스타 4인방이 3월 29일 제주공항에 도착해 기념촬영하고 있다. ㈜김경선 케이스퀘어즈 제공

팸투어 기간 참가자들은 용머리해안, 중문색달해수욕장, 산방산, 산양큰엉곶과 같은 제주 대표 자연 명소를 둘러보고, 전통 쪽 염색과 감귤잼 만들기 등 제주만의 색깔이 담긴 이색 체험 콘텐츠를 직접 경험하는 시간을 가졌다.

특히 이번 일정에서 참가자들은 교육과 휴식을 결합한 새로운 트렌드인 ‘런케이션(Learn+Vacation)’ 상품 개발 가능성에 주목했다. 이들은 도내 대학의 강의실과 기숙사 등 주요 시설을 답사하며 제주만의 체류형 교육 콘텐츠의 경쟁력을 직접 확인했다. 무비자 입국의 편의성을 극대화한 중·고교생 맞춤형 전세기 교육 여행상품 개발에 큰 기대감을 나타냈다.

팸투어에 참가한 한 몽골 현지 여행사 관계자는 “제주는 자연과 체험형 관광 콘텐츠가 잘 결합된 여행지로 몽골인들에게 매우 매력적인 여행지라는 점을 확인할 수 있었다”며 “팸투어를 바탕으로 현지 수요에 맞는 제주관광 상품을 적극적으로 기획할 계획”이라고 말했다.

몽골 주요 여행사와 교육여행협회 관계자 초청 팸투어. 제주관광공사 제공

제주관광공사 관계자는 “이번 팸투어가 몽골 여행시장 내 제주관광 상품 활성화의 기폭제가 되기를 바란다”며 “현지 업계와의 협력을 바탕으로 전세기와 교육 여행을 중심으로 한 몽골 관광객 유치 확대에 힘쓰겠다”고 전했다.