국가유산청, 태권도 유네스코 인류무형유산 등재 신청

전북도 "세계 태권도 중심지 도약 박차"

국기인 태권도의 유네스코 인류무형문화유산 등재에 도전해 세계 무대에서의 위상 강화에 나섰다.

국가유산청은 전북도, 태권도진흥재단과 협력해 31일 ‘태권도: 한국의 도장 공동체 수련문화(Taekwondo: A Dojang-centered Korean Training Tradition)’를 유네스코 인류무형유산으로 등재하기 위한 신청서를 제출했다고 1일 밝혔다.

전북 무주 태권도원에서 벌이는 태권도 시범 모습. 태권도진흥재단 제공

등재 신청은 국가유산청이 총괄하고, 무주 태권도원에 자리한 태권도진흥재단과 전북도가 각각 실무와 행정·재정 지원을 뒷받침해 신청서와 함께 관련 영상자료도 유네스코에 제출됐다. 태권도는 도장을 중심으로 기술과 규범, 수련 가치가 세대를 거쳐 전승되는 공동체 문화로, 사범과 수련생 간 존중과 협력을 바탕으로 형성된 교육 체계와 유대가 핵심 가치로 평가된다.

이번 신청은 태권도의 전통성과 공동체적 가치를 국제적으로 공인받고, 무주 태권도원을 중심으로 전북을 세계 태권도의 중심지로 도약시키기 위한 전략적 행보로 풀이된다.

전북도는 그동안 태권도의 무형유산적 기반을 꾸준히 다져왔다. 2016년 ‘전북겨루기태권도’를 도 무형유산으로 지정한 데 이어 국기원, 태권도진흥재단과 함께 등재 신청서 작성 용역을 추진하는 등 체계적인 준비를 이어왔다. 이러한 노력은 올해 1월 국가유산청 인류무형유산 등재 대상 선정으로 이어졌고, 이번에 신청이 이뤄졌다.

특히, 전북도는 외교부, 통일부 등 관계 부처와 협력해 유네스코 심사 과정에서 예상되는 북한 국제태권도연맹(ITF)과의 공동 또는 확장 등재 논의에도 대응할 방침이다. 국가유산청 역시 씨름의 유네스코 등재 사례처럼 남북 공동 등재 가능성을 염두에 두고 전략적으로 접근하고 있다.

북한과의 협의 방식과 유네스코 심의 절차에 따라 공동 등재는 이르면 올해 말, 확장 등재는 내년 이후 결정될 가능성이 있는 것으로 전망된다.

태권도가 인류무형유산에 등재될 경우 전북은 세계 태권도인의 성지로서 위상이 한층 강화되고, 무주 태권도원을 중심으로 문화·관광·교육 산업의 확장도 기대된다.

전북도 관계자는 “태권도는 전북의 정체성을 상징하는 핵심 자산”이라며 “유네스코 등재를 통해 전북이 세계 태권도의 중심지로 도약할 수 있도록 박차를 가할 것”이라고 말했다.