이재 "'케데헌' 월드투어? 기사 통해 처음 들었다"

가수 겸 작곡가 이재(EJAE)가 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 월드투어 보도에 대한 입장을 밝혔다.

1일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 기자간담회가 열렸다.

가수 이재가 1일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 수상 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

행사에는 매기 강 감독, 크리스 애플한스 감독, 이재, 더블랙레이블 프로듀서 아이디오(IDO) 이유한·곽중규·남희동이 참석했다.

이재는 최근 보도된 '케데헌' 월드투어 보도와 관련해 "저도 기사가 나왔을 때 처음 들었다"고 답했다.

그러면서 이재는 "투어하는 것도 멋있을 것 같지만 일단 캐릭터와 영화가 중요하기에 그것을 잘 생각하며 해야 한다고 생각한다"며 "투어에 대해선 아직 잘 모르겠다"고 했다.

앞서 외신은 넷플릭스가 '케데헌'의 세계관을 잇는 글로벌 콘서트 투어를 위해 공연 프로모터들과 협의 중이랴고 보도했다.

투어는 내년부터 2027년 전 세계 주요 도시의 1만~2만석 규모 아레나급에서 공연하는 것을 목표로 하며, 극 중 K팝 그룹 '헌트릭스'의 가창 목소리를 맡은 이재와 오드리 누나(Audrey Nuna), 레이 아미(Rei Ami) 등이 참여할 것으로 알려졌다.

'케데헌'은 K-팝 슈퍼스타인 걸그룹 '헌트릭스'의 멤버 '루미', '미라', '조이'가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 애니메이션 영화다.

'케데헌'은 넷플릭스 사상 최초로 누적 5억뷰를 돌파하며 흥행 돌풍을 일으켰다. 영화가 큰 성공을 거두면서 주제곡 '골든'도 K팝 장르 최초로 빌보드 싱글 차트 '핫 100'와 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100' 1위를 석권하는 등 큰 인기를 얻었다.

'케데헌'은 제53회 애니상 최우수 애니메이션상과 감독상부터 제31회 크리틱스 초이스 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제83회 골든글로브 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제68회 그래미 어워드 OST상까지 주요 시상식을 휩쓸었다. 지난달 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하며 2관왕을 안았다.

<뉴시스>