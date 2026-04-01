'케데헌' 이재, 기자 간담회서 174cm '늘씬' 비주얼 자랑

美 제98회 아카데미 시상식 장편 애니메이션상·주제가상 2관왕

1일 '케데헌' 서울 기자 간담회 참석

가수 이재가 1일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스(Netflix) 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 수상 기념 기자 간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

넷플릭스(Netflix) 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters)의 OST 'Golden'(골든)을 작곡한 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)가 남다른 비주얼을 자랑했다.

이재는 1일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 기자간담회에 참석했다.

이날 간담회 현장에는 매기 강 감독, 크리스 애플한스 감독, 이재, 더블랙레이블 프로듀서 아이디오(IDO) 이유한·곽중규·남희동까지 케데헌을 만든 주역들도 함께 자리했다.

가수 이재가 1일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스(Netflix) 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 수상 기념 기자 간담회에서 트로피를 들고 입장하고 있다. 한윤종 기자

가수 이재가 1일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스(Netflix) 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 수상 기념 기자 간담회에 참석해 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

가수 이재(오른쪽)가 1일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스(Netflix) 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 수상 기념 기자 간담회에 참석해 매기 강 감독과 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

이재는 루즈한 핏의 네이비 정장 셋업과 심플한 주얼리 코디를 선보였으며, 174cm에 달하는 키와 늘씬한 몸매로 등장부터 시선을 모았다.

이어 이재는 최근 넷플릭스가 '케데헌'의 세계관을 잇는 글로벌 콘서트 투어를 위해 공연 프로모터들과 협의 중이라는 외신 보도에 대해 "저도 기사가 나왔을 때 처음 들었다"며 "투어하는 것도 멋있을 것 같지만 일단 캐릭터와 영화가 중요하기에 그것을 잘 생각하며 해야 한다고 생각한다. 투어에 대해선 아직 잘 모르겠다"고 답했다.

넷플릭스(Netflix) 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 제작진들이 1일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 아카데미 수상 기념 기자 간담회에서 참석해 포즈를 취하고 있다. (왼쪽부터)작곡가 아이디오(남희동 이유한 곽중규), 감독 크리스 애플한스, 매기 강, 가수 이재. 한윤종 기자

해당 투어는 2027년 전 세계 주요 도시의 1만~2만석 규모 아레나급에서 공연하는 것을 목표로 하며, 극 중 K팝 그룹 '헌트릭스'의 가창 목소리를 맡은 이재와 오드리 누나(Audrey Nuna), 레이 아미(Rei Ami) 등이 참여할 것으로 전해졌다.

한편, '케이팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters)는 지난달 미국에서 개최된 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상이라는 2관왕 쾌거를 이뤘다.

이외에도 케데헌은 앞서 제53회 애니상 최우수 애니메이션상과 감독상부터 제31회 크리틱스 초이스 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제83회 골든글로브 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제68회 그래미 어워드 OST상까지 해외 유수의 시상식에서 유의미한 기록을 세워왔다.