[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 2일 (목요일) 62년생, 흥미진진한 사건은 위험해요

96년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 84년생: 최대한 자신의 능력에 맞게 일하라. 72년생: 다음에 보자는 말은 현실을 직시하지 않는 것. 60년생: 정도를 택하면 적잖은 결과를 얻을 듯하다. 48년생: 주변의 비판을 두려워하지 말고 소신껏 행하라. 36년생: 큰소리치지 말고 조용히 있는 것이 상책이다.

97년생: 하면 된다는 마음으로 일을 진행하라. 85년생: 신용을 잃지 않도록 신경써라. 73년생: 미진한 부분이 있다면 빠른 시일 안에 채워라. 61년생: 아래를 내려다보고 싶다면 앞만 바라보자. 49년생: 작은 것부터 일일이 챙기는 것이 좋다. 37년생: 하나를 구하면 두 가지를 얻지만 조금씩 나눠라.

98년생: 주변여건이 변할 수 있으니 대비하는 것이 좋다. 86년생: 현실에 만족할 줄 알아라. 74년생: 설레지만 예정대로 움직여야 바람직하다. 62년생: 흥미진진한 사건에는 위험이 내포되어 있다. 50년생: 공사의 구별이 분명해야 마무리가 좋은 법. 38년생: 계획은 차질 없이 세워야 편안하다.

99년생: 대충 넘기면 그만한 대가를 치르니 조심하라. 87년생: 급한 일로 중요한 약속이 취소된다. 75년생: 여기저기 흩어져서 개성을 발휘하면 성공한다. 63년생: 가정이 바로서야 하는 일도 순탄하다. 51년생: 내면적인 파동이 일어날 가능성이 다분하다. 39년생: 인체에 무해하다고 남용하는 행위는 삼가라.

00년생: 기쁜 일이 생겨 마음이 저절로 편안하다. 88년생: 일의 결과가 서서히 나타난다. 76년생: 옳고 그른가를 판단하다가 착오를 불러일으킨다. 64년생: 손에 쥐면 그만인데 수월하지가 않다. 52년생: 생각이 짧다는 것이 모자란다는 의미는 아니다. 40년생: 난간에서 밑을 내려다보는 행위는 삼가라.

01년생: 적극적으로 매사에 일에 실행하라. 89년생: 어려운 일도 쉽게 풀리니 걱정 마라. 77년생: 오랜 시간 버티는 것이 어려운 일이다. 65년생: 자신을 낮추고 나면 마음이 개운하다. 53년생: 풍족한 것을 보고도 느끼지 못하는 것은 내 탓. 41년생: 사소한 것도 대범하게 생각해라.

02년생: 문제 해결의 실마리가 나타날 수 있다. 90년생: 일찍 귀가하면 기쁜 일이 기다린다. 78년생: 생각지 않은 일로 마음 상할 수 있다. 66년생: 독자적으로 움직이지 말고 상황에 따라 움직여라. 54년생: 재물의 움직임이 좋은 때이며 욕심만 내지 마라. 42년생: 집안에 사람이 드나들지만 득보다 실이 많다.

03년생: 뜻대로 되지 않아도 후에 풀린다. 91년생: 매듭을 짓는 것도 좋은 방법임. 79년생: 노력에 대한 최고의 보상은 변한 내 모습. 67년생: 역할분담이 된다면 문제가 생기지 않는다. 55년생: 긴박한 상황에 대응할 수 있다면 좋은 기회가 도래한다. 43년생: 소리나지 않게 잠행하면 재앙을 피한다.

04년생: 매사에 근신과 신중하게 처리할 것. 92년생: 절친한 지인과의 믿음을 소중히 아껴라. 80년생: 좋아하는 이성에게 솔직하게 자신을 표현해라. 68년생: 잠정적인 결론을 도출할 때이니 행동을 취하라. 56년생: 지출보다 수입이 증가하니 재테크하기에 바람직. 44년생: 해오던 일도 중요한 순간이 되면 낯설게 느껴진다.

05년생: 목표한 일이 순조롭게 진행된다. 93년생: 생각의 전환이 절실히 필요함. 81년생: 지금은 현실에 충실한 모습을 보일 때이다. 69년생: 지금의 위치를 고수하는 것이 바람직하다. 57년생: 느긋한 마음을 가지면 만사형통한 기운이다. 45년생: 누군가에게 부탁한 것만 믿다가는 놓칠 수 있다.

06년생: 오늘 투자를 하면 돈이 묶인다. 94년생: 믿음에 인색하다 좋은 기회 놓칠 운. 82년생: 편안하게 하고 싶지만 현실은 그렇지 않다. 70년생: 무엇을 주고받을 것인지 생각하지 마라. 58년생: 인간적인 면을 부각시키면 만인이 우러러본다. 46년생: 외길로 가야 한다면 한발은 바깥으로 드러내라.

95년생: 수족을 무리하게 사용하면 좋지 않다. 83년생: 미래에 대한 계획이 확실하면 발걸음이 가볍다. 71년생: 너무 나서지 말고 사람들 뒤에서 몸을 숨겨라. 59년생: 궁금한 것이 있다면 재빨리 해결하는 것이 좋다. 47년생: 주변정리는 소리 없이 차분히 진행하라. 35년생: 목격한 일이 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있다.